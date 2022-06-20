Será el próximo sábado 25 de junio con entrada libre y gratuita. La actividad comenzará a partir de las 21:00 horas en la Casa de la Cultura (9 de julio 422, Paraná). En esta oportunidad compartirán escenario Gabi Zonis Acústico Style de la ciudad de Paraná junto a Suma Paciencia de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Territorio de Bandas vincula a músicas y músicos de diversos puntos de la provincia, a partir de la realización de recitales gratuitos en Paraná y en espacios culturales del territorio provincial. La iniciativa es organizada por el centro cultural provincial dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

El ciclo se lleva adelante con una frecuencia mensual, y tendrá continuidad hasta el mes de diciembre del 2022, tomando como base el escenario de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, para luego generar conciertos en espacios culturales de las diversas localidades, desde donde provienen las bandas.

En este sentido, se presentan bandas entrerrianas independientes, para favorecer la construcción y el fortalecimiento de público en los lugares donde se realicen las actuaciones. El ciclo promueve el trabajo articulado con la comunidad artística, a la vez que aporta al sostenimiento y fortalecimiento del sector cultural en general.

La propuesta se enmarca dentro del proyecto La Casa Viaja.

Sobre las bandas y artistas

Gabi Zonis Acústico Style (Paraná). Es un show musical que tiene como condimentos la música, el humor y la interacción constante con el público. Propone vivir un momento de disfrute, de baile y de escucha. Con letras de rap consciente positivas. El repertorio fusiona el rap con cumbia, funk, reggaetón y otros géneros que invitan al público a moverse y participar activamente.

Desde 2019 Gabi Zonis se presenta con formato banda en escenarios y espacios que representan la identidad cultural de Paraná como la Casa de la Cultura de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina y la feria gastronómica y cultural Feria Destapar, Bar Cultural Parientes del Bar, entre otros. Integrantes: Gabi Zonis: voz principal // Juan Manuel Benitez: percusión // Lisandro Soler: Guitarra // y artistas invitadxs.

Suma Paciencia (Concepción del Uruguay). La banda entrerriana Suma Paciencia se encuentra celebrando sus 13 años de vida, pisando fuerte en la escena Reggae del país, con un estilo propio que combina este estilo de música de raíces africanas y centroamericanas, con el Soul, Funk, Jazz, Hip Hop, entre otros géneros, enriqueciendo así la poética contundente de sus letras que invitan al disfrute y a la conciencia social, proponiendo de esta manera, un viaje musical en cada una de sus canciones por sí misma.

Suma Paciencia se afianzó compartiendo escenario con grandes artistas como: Los Cafres, Nonpalidece, Los Pericos, No te va gustar, La Vela Puerca, Kapanga, La Delio Valdez y Eruca Sativa. La banda está integrado por Pablo Glezer (Voz), Sebastián Glezer (Voz), Enzo Segovia (Guitarra), Franco Traverso (Guitarra), Santiago Cabezas (Bajo), Miguel Mercanzini (Batería), Fernando Cuadra (Percusión), Penida Milena (Coros), Locastro Catalina (Coros), Agustín Anselmino (Saxo), Néstor Zwenger (Trompeta), Carlos Arrizabalaga (Flauta), Emir Alud (Trombón), y Jonathan Deny (Teclado).