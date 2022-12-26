El ciclo “Territorio de Bandas, un ida y vuelta musical y federal” cierra el año en la ciudad de Concepción del Uruguay con la presentación de “Gabi Zonis Acústico Style” y “Suma Paciencia”.

La cita se llevará adelante el jueves 29 de diciembre en calles Galarza y Av. Paysandú a las 20hs con entrada libre y gratuita. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

En esta oportunidad compartirán escenario “Gabi Zonis Acústico Style” de la ciudad de Paraná junto a “Suma Paciencia” de Concepción del Uruguay.

“Territorio de Bandas” vincula a músicas y músicos de diversos puntos de la provincia, a partir de la realización de recitales gratuitos en Paraná y en espacios culturales del territorio provincial. La iniciativa es organizada por el centro cultural provincial dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

El ciclo se llevó adelante durante 2022 con una frecuencia mensual en el escenario de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, para luego generar conciertos en espacios culturales de las diversas localidades, desde donde provienen las bandas invitadas.

Se vincularon bandas entrerrianas independientes, para favorecer la construcción y el fortalecimiento de público en los lugares de actuación. El ciclo promovió el trabajo articulado con la comunidad artística, a la vez que aportó al sostenimiento y fortalecimiento del sector cultural en general.

La propuesta itinerante se enmarcó dentro del proyecto “La Casa Viaja”.

Gabi Zonis Acústico Style – Paraná

Es un show musical que tiene como condimentos la música, el humor y la interacción constante con el público. Propone vivir un momento de disfrute, de baile y de escucha.

Con letras de rap consciente positivas. El repertorio fusiona el rap con cumbia, funk, reggaetón y otros géneros que invitan al público a moverse y participar activamente.

Desde 2019 Gabi Zonis se presenta con formato banda en escenarios y espacios que representan la identidad cultural de Paraná.

Integrantes: Gabi Zonis en voz principal; Juan Manuel Benítez en percusión; Lisandro

Soler en Guitarra y artistas invitados.

“Suma Paciencia” – Concepción del Uruguay

La banda entrerriana “Suma Paciencia” se encuentra celebrando sus 13 años de vida. Con un estilo propio que combina este estilo de música de raíces africanas y centroamericanas, con el Soul, Funk, Jazz, Hip Hop, entre otros géneros, enriqueciendo así la poética contundente de sus letras que invitan al disfrute y a la conciencia social, proponiendo de esta manera, un “viaje musical” en cada una de sus canciones.

Luego de un festejo multitudinario por la primer década, realizado en Concepción del Uruguay, su ciudad natal, Suma Paciencia se afianzó sumando integrantes a su formación, y presentándose en diversos festivales nacionales y regionales como una de las revelaciones de la música Reggae en Argentina, compartiendo escenario con grandes artistas como: Los Cafres, Nonpalidece, Los Pericos, No te va gustar, La Vela Puerca, Kapanga, La Delio Valdez y Eruca Sativa.

Además de encontrarse con bandas importantes en su camino, se pueden destacar algunas actuaciones especiales como su presentación ante las Abuelas de Plaza de Mayo; sus participaciones en numerosos eventos solidarios; la reapertura del legendario Teatro Aras en la ciudad de Paysandú de la República Oriental del Uruguay; su participación en la reconocida Experiencia Emergente de la Ciudad de Buenos Aires; su show como referentes entrerrianos en La Viola Bar y su paso por Romaphonic, uno de los estudios de grabación más importantes de Latinoamérica.

La banda está integrada por: Pablo Glezer (Voz); Sebastián Glezer (Voz); Enzo Segovia (Guitarra); Franco Traverso (Guitarra); Santiago Cabezas (Bajo); Miguel Mercanzini (Batería); Fernando Cuadra (Percusión); Penida Milena (Coros); Locastro Catalina (Coros); Agustín Anselmino (Saxo); Néstor Zwenger (Trompeta); Carlos Arrizabalaga (Flauta); Emir Alud (Trombón); y Jonathan Deny (Teclado).