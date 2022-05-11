Paraná.- Este domingo 15 de mayo, a las 20, se presenta el espectáculo Delicias. En el que actúan Pola Ortíz y Raquel Freijo, dirigidas por Paula Righelato. El vestuario y escenografía son de Andrea Fontelles y Nadia Yujnovsky. La fotografía corresponde a Malala Haimovich y a Ivo Betti.

La entrada es gratuita y el ingreso será por orden de llegada. El Ciclo Domingos de Teatro se trata de un ciclo teatral que ofrece a la comunidad espectáculos de artistas entrerrianos. Es impulsado por la Secretaría de Cultura de la provincia a través del centro cultural La Vieja Usina.

En esta trágica comedia breve, dos mujeres se entrelazan en una relación de poder que las atraviesa en los espacios compartidos. La alegría y la miseria, la soledad y el sostén amoroso; o hasta dónde se puede llegar cuando lo que se juega son las necesidades de cada una. Tragedia y comedia en un mismo tono grotesco.

Las relaciones de poder atravesadas por el humor como elemento ineludible, con la intención de tomar lo que acontece o atraviesa socialmente para reírnos de eso, y soñarlo, o transformarlo.