Lib. San Martín.- Este sábado 22 de junio, a las 20:00, en el Salón de los Pioneros de la Universidad Adventista del Plata, se presentará el Trío con piano (violín, violoncello y piano) integrado por Dámaris Segovia, Sara Poliszczuk y Ezequiel Quinn, egresados de la Universidad Nacional de Rosario como violinista, pianista y violonchelista, respectivamente.

Es una agrupación joven que tiene como objetivo abordar el repertorio para su formación instrumental y acercar al público a la vivencia emocional de las obras que ejecutan. En su concierto interpretarán obras de Beethoven y Fauré.

Las entradas pueden adquirirse al inicio del concierto, con los siguientes valores:

Entrada general $75,

Empleados UAP y jubilados, $45.

Abono general $275, y empleados UAP y jubilados $210.

Alumnos y menores de 18 años, gratis.