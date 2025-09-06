El ciclista crespense Jorge Soto, que había emprendido el desafío de recorrer los 17 departamentos de Entre Ríos en bicicleta, debió interrumpir su travesía este sábado luego de sufrir un accidente en la Ruta Nacional N° 14, a la altura de la zona de Ceibas.

En comunicación con Paralelo 32, Soto relató lo sucedido:

“Bueno, malas noticias, pasando Ceibas, ya sobre la ruta 14, un camión me encerró, me tiró contra el guardarrail y me caí. Me pegué fuerte en las costillas, así que nada, avisar que se suspendió la travesía, lamentablemente con todo el dolor del alma, porque me duele mucho el lado derecho”.

El ciclista contó que recibió asistencia de allegados que se encontraban cerca:

“Tuve la suerte que Esteban con Alicia vinieron a salirme al encuentro, allá saliendo de Gualeguay, y ahora estoy esperando poder comunicarme con ellos para que me vengan a buscar. Están acá en Villa Paranacito, cerca por suerte”.

“Una desgracia con muchísima suerte”

Soto destacó que, pese al impacto, la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de un automovilista que presenció el hecho:

“Fue una desgracia con muchísima suerte. Inicialmente pensé que era el camionero que me tiró contra el guardarrail, pero resulta que atrás venía un hombre en un auto y me vio caer. Paró como a los 200 metros y me contó que lo iba pasando otro camión. Como en esta parte de la ruta 14 no hay banquina asfaltada, es como una ruta común nomás, y los camiones se van pasando uno al otro. Al no haber banquina y con un pozo tremendo que agarré, no tuve manera de esquivar. Me choqué contra el guardarrail y me caí, me pegué bastante fuerte”.

A pesar del golpe, intentó continuar unos metros más:

“Me recuperé, me subí a la bici y seguí marchando como un kilómetro, un kilómetro y algo, pero dije no, hasta acá llegué lamentablemente. Igual la puedo contar, así que contento de todas maneras”.

El desafío inconcluso

La travesía de Soto, que había despertado gran expectativa en la región por su exigencia y simbolismo de unión provincial, quedó suspendida a raíz del accidente. El ciclista crespense priorizará ahora su recuperación física, mientras recibió mensajes de aliento por haber salido ileso de un hecho que pudo haber tenido consecuencias más graves.