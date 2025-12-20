Victoria.- El Círculo de Ingenieros Agrónomos anunció la creación de una beca destinada a jóvenes del departamento que estén cursando o ingresen en 2026 a la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Según informó Antonela Venditto secretaria del Círculo de profesionales local a Paralelo32, la propuesta nació en el seno del propio CIAV, a partir de encuestas internas y reuniones donde los socios plantearon la necesidad de generar un aporte directo a la comunidad. La comisión directiva tomó la iniciativa y avanzó en el diseño de un programa que, por primera vez, busca acompañar de manera económica a un estudiante local.

La beca tendrá una duración inicial de doce meses y consistirá en un aporte mensual financiado íntegramente por el Círculo. El monto podría ampliarse si prosperan gestiones con el Colegio de Ingenieros de Entre Ríos (COPAER), con quienes se mantienen conversaciones para sumar apoyos.

El beneficio se orienta a estudiantes del Departamento Victoria, tanto de la ciudad como de la zona rural, que ya estén cursando Agronomía o que ingresen por primera vez a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde. La elección de esa institución responde a su cercanía y a su vinculación directa con la profesión.

Desde el CIAV explica Venditto que la beca busca aliviar parte del costo que implica estudiar fuera de la ciudad, como alquiler, transporte y otros gastos básicos. El objetivo es que el apoyo pueda sostenerse a lo largo del recorrido académico del beneficiario, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. En caso contrario, la beca se dará de baja y será reasignada.

En esta primera edición habrá un único becario, ya que el propósito es que el aporte sea significativo. Si la experiencia resulta positiva, el Círculo evaluará ampliar el programa en los próximos años.

Requisitos para postularse

• Residir en el Departamento Victoria

• Presentar una carta de motivación

• Acreditar la situación académica: inscripción a la carrera (ingresantes) o certificado de alumno regular (estudiantes en curso)

• Presentar recibo de sueldo de los tutores o declaración jurada de ingresos familiares

Las solicitudes se reciben hasta el 30 de enero de 2026 por correo electrónico: [email protected]