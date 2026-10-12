El Consejo General de Educación (CGE) y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) acordaron fortalecer el diálogo y garantizar la estabilidad laboral docente durante el proceso de transformación curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA).

La reunión se realizó en la sede del organismo educativo y contó con la participación de vocales del CGE, integrantes de la Secretaría General, referentes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y representantes gremiales. El encuentro tuvo como objetivo revisar los avances del nuevo diseño curricular modular y responder a las inquietudes de docentes y supervisores.

El director de la DEJA, Alfredo Blochinger, sostuvo que el proceso se viene desarrollando en coordinación con el sindicato. Además, explicó que la transformación responde a una línea de trabajo federal iniciada en 2024 para avanzar hacia un diseño curricular organizado en módulos.

En ese marco, indicó que durante este año comenzó la contratación de especialistas para elaborar contenidos del campo de la formación básica, como parte de la construcción pedagógica de la propuesta.

Qué pasará con las horas cátedra y los cargos

Uno de los principales planteos durante la reunión estuvo relacionado con la continuidad laboral de los docentes frente a los cambios previstos para la modalidad.

El vocal del CGE, Gustavo Blanc, señaló la necesidad de resguardar todas las horas cátedra y los cargos, además de garantizar la participación de los trabajadores de la educación en las distintas etapas del proceso.

Por su parte, el equipo técnico de la DEJA, encabezado por Maricel Facendini, aclaró que hasta el momento no se modificó la caja curricular. Por lo tanto, según lo informado en el encuentro, no hay definiciones que alteren la estructura horaria vigente ni los puestos de trabajo.

Más instancias de diálogo y participación

Otro de los temas abordados fue la circulación de información parcial sobre la reforma, una situación que, según los participantes, genera incertidumbre en las instituciones educativas.

Para mejorar la comunicación, las partes acordaron avanzar en una estrategia de información unificada y ampliar los espacios de diálogo con supervisores, directivos, asesores pedagógicos y docentes.

Además, la DEJA presentó una propuesta de agenda para debatir y enriquecer el proyecto en las distintas localidades, con la participación de los actores involucrados en la modalidad.

El seguimiento de las normas que acompañarán la transformación curricular también formará parte del trabajo previsto.

Los acuerdos buscan ordenar el proceso de implementación del nuevo diseño modular, atender las inquietudes del sector docente y sostener instancias de participación antes de avanzar con nuevas definiciones.