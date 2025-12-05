El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026, establecido a través de la Resolución Nº 3686/25. El documento fija las fechas centrales para la organización del sistema educativo entrerriano en todos sus niveles y modalidades, con el objetivo de garantizar previsibilidad y planificación para las instituciones, docentes, estudiantes y familias.

De acuerdo con lo dispuesto, el 11 de febrero se realizará la presentación de los equipos de supervisión y de los equipos directivos de todos los niveles y modalidades. Un día después, el 12 de febrero, será el turno de la presentación de los equipos docentes. Esta instancia coincidirá con las Jornadas Regionales de Educación, que se desarrollarán en simultáneo en distintas zonas de la provincia.

El inicio formal del ciclo lectivo está previsto para el 2 de marzo, fecha en la que comenzarán las clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión. Por su parte, el Nivel Superior dará inicio a su actividad académica el 9 de marzo.

El receso escolar de invierno se cumplirá del 6 al 17 de julio, mientras que el 18 de diciembre se llevará a cabo la finalización del ciclo lectivo. Ese día se concretará el cierre diversificado de trayectorias escolares en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Con este cronograma, el CGE busca garantizar organización institucional, continuidad pedagógica y mejores condiciones de previsibilidad para toda la comunidad educativa entrerriana de cara al próximo año.