El Consejo General de Educación (CGE) dispuso la implementación de un protocolo de actuación urgente tras la aparición de mensajes intimidatorios relacionados con retos virales en redes sociales. La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, al tiempo que asegura la continuidad de las clases en toda la provincia.

Presencialidad con medidas de prevención

El protocolo establece que, ante la detección de una amenaza, las instituciones educativas deben dar intervención inmediata a los servicios de emergencia y a las fuerzas policiales, quienes serán las encargadas de evaluar el nivel de riesgo.

En este marco, la directiva central es sostener la presencialidad. Desde el CGE remarcaron que las clases no deben suspenderse, salvo que exista una indicación expresa por parte de la Policía, con el objetivo de evitar la propagación del temor y la desinformación.

En los casos que lo requieran, se prevé la presencia policial en los horarios de ingreso y permanencia en los establecimientos educativos.

Advertencia legal

Las autoridades educativas recordaron que este tipo de acciones, aunque se presenten como “desafíos” en redes sociales, constituyen un delito tipificado como intimidación pública en el artículo 149 bis del Código Penal.

En ese sentido, se advirtió que la Justicia puede intervenir de oficio y que existen posibles consecuencias penales, incluso cuando los responsables sean menores de edad, alcanzando también a sus representantes legales.

De acuerdo a lo informado, la Policía de Entre Ríos ya logró identificar a varios de los autores de estas amenazas en distintas ciudades, y continúa trabajando en conjunto con la Justicia para avanzar en las investigaciones.

Acompañamiento y rol de las familias

El documento oficial también pone el foco en el abordaje integral de la situación. Se instruyó a los equipos directivos a trabajar junto a los Equipos de Orientación Escolar (EOE) para brindar contención socioemocional a los estudiantes.

Asimismo, se solicitó a las familias informarse únicamente a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico y promover el diálogo con los jóvenes sobre el uso responsable de la tecnología y las consecuencias de la violencia.

“La prioridad es la seguridad, pero también el derecho a la educación en un entorno de calma”, señalaron desde la Coordinación de Políticas Transversales del CGE.

Normalidad en las escuelas

Desde el organismo indicaron que, gracias al trabajo preventivo desplegado, no se registraron hechos de violencia ni situaciones que alteraran el normal desarrollo de las actividades escolares.

En ese marco, todas las instituciones educativas de la provincia funcionaron con normalidad, bajo monitoreo permanente de las autoridades.