El espíritu festivo volverá a adueñarse del centro de la ciudad con una nueva edición de la Feria Navideña 2025, un evento que transformará las calles principales en un paseo peatonal repleto de luces, sabores y propuestas comerciales para toda la familia. La actividad, organizada por la Municipalidad de Crespo y el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios, se desarrollará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, desde las 19:00.

Un circuito comercial para vivir en familia

La feria ofrecerá una experiencia completa para quienes deseen adelantar sus compras de fin de año o simplemente disfrutar de una salida distinta. A lo largo del recorrido, los visitantes encontrarán una variada oferta de productos, promociones especiales y atractivas oportunidades comerciales.

El circuito abarcará las siguientes calles:

San Martín , desde Estrada hasta Güemes

, desde Estrada hasta Güemes Irigoyen , entre H. Seri y Otto Sagemüller

, entre H. Seri y Otto Sagemüller Moreno , entre Otto Sagemüller y H. Seri

, entre Otto Sagemüller y H. Seri Belgrano , entre Otto Sagemüller y 25 de Mayo

, entre Otto Sagemüller y 25 de Mayo Sarmiento, entre Otto Sagemüller y 25 de Mayo

En cada tramo, comerciantes y emprendedores locales exhibirán y pondrán a la venta sus productos, generando un corredor comercial vibrante y festivo.

Más de 80 emprendedores y una amplia presencia institucional

La feria contará con la participación de más de 80 emprendedores inscriptos en el Registro de Emprendedores Locales, quienes dispondrán de stands individuales para mostrar sus propuestas y lanzar nuevas marcas. A ellos se sumarán stands municipales y más de 200 comercios incluidos en el circuito. Aquellos locales que no forman parte del recorrido principal también estarán presentes mediante gazebos promocionales.

Entretenimiento, música y gastronomía

La edición 2025 incorporará múltiples propuestas culturales y recreativas. Habrá DJ en vivo y shows itinerantes que se presentarán aproximadamente cada 30 minutos. Una de las novedades será la presencia de “Cartoncito”, un nuevo personaje creado especialmente para la feria, que recorrerá las calles interactuando con el público y animando el paseo.

Además, la propuesta gastronómica tendrá un papel destacado. En la Plaza Sarmiento y 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, se instalará un patio gastronómico con una amplia variedad de menús y bebidas para disfrutar durante las dos jornadas.