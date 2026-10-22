El Centro Cultural La Estación presentará los trabajos de sus talleres anuales
La muestra será este viernes 23 de octubre, desde las 18:30, con entrada libre y gratuita. Habrá exposiciones de producciones artísticas y presentaciones de música y danza abiertas a toda la comunidad.
El Centro Cultural Municipal “La Estación” realizará este viernes 23 de octubre una muestra de los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el año en sus distintos talleres. La actividad comenzará a las 18:30 y será gratuita y abierta a toda la comunidad.
La propuesta combinará una exposición estática con presentaciones artísticas, para compartir con las familias y los vecinos las producciones realizadas por quienes participan de las actividades del espacio cultural.
Artesanías, cerámica y artes visuales
Durante la jornada, el público podrá recorrer los trabajos de los talleres de vitrofusión, dibujo, manualidades, cerámica, tejido y artes visuales.
La muestra permitirá conocer las técnicas aprendidas y apreciar la creatividad de los participantes a través de las distintas producciones realizadas durante el año.
Música y danza en el escenario
La programación también incluirá presentaciones de los talleres de instrumentos musicales, danzas folklóricas y ritmo latino.
Los participantes subirán al escenario para compartir parte de lo aprendido en las clases, en una propuesta que reunirá distintas expresiones artísticas y musicales.
La invitación está dirigida a las familias y a los vecinos que quieran acompañar a los talleristas y disfrutar de una tarde-noche de arte, música y encuentro comunitario.
Datos de la actividad
- Día: viernes 23 de octubre.
- Horario: desde las 18:30.
- Lugar: Centro Cultural Municipal “La Estación”.
- Entrada: libre y gratuita.