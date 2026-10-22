El Centro Cultural Municipal “La Estación” realizará este viernes 23 de octubre una muestra de los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el año en sus distintos talleres. La actividad comenzará a las 18:30 y será gratuita y abierta a toda la comunidad.

La propuesta combinará una exposición estática con presentaciones artísticas, para compartir con las familias y los vecinos las producciones realizadas por quienes participan de las actividades del espacio cultural.

Artesanías, cerámica y artes visuales

Durante la jornada, el público podrá recorrer los trabajos de los talleres de vitrofusión, dibujo, manualidades, cerámica, tejido y artes visuales.

La muestra permitirá conocer las técnicas aprendidas y apreciar la creatividad de los participantes a través de las distintas producciones realizadas durante el año.

Música y danza en el escenario

La programación también incluirá presentaciones de los talleres de instrumentos musicales, danzas folklóricas y ritmo latino.

Los participantes subirán al escenario para compartir parte de lo aprendido en las clases, en una propuesta que reunirá distintas expresiones artísticas y musicales.

La invitación está dirigida a las familias y a los vecinos que quieran acompañar a los talleristas y disfrutar de una tarde-noche de arte, música y encuentro comunitario.

Datos de la actividad