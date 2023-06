Nogoyá.- El Centro Comercial, Industrial y de Servicios realizó la asamblea general para la renovación de autoridades, donde resultó electa la lista que encabeza Yolanda Tula, quien desde hace diez años se desempeña como secretaria administrativa de la institución.

Tula reconoció que la comisión saliente venía hablando con ella para que asuma el rol de ser presidenta de la institución “porque hace diez años que trabajo como secretaria administrativa del Centro Comercial, siempre lo fui postergando por cuestiones personales, pero esta vez asumí el desafío” narró luego de asumir como autoridad.

“Conformé mi equipo para que durante dos años trabajemos por la institución y los comerciantes. Somos gente que no dudamos en dar el sí para trabajar en conjunto.

Vamos a invitar a los comerciantes para llevar adelante la idea de darles participación por fuera de las reuniones de comisión, tanto para socios y no socios, es un Centro que no es solo de la comisión, es de todos” definió Tula y anticipó que uno de los objetivos es sacar adelante el centro, sobre todo en el marco de las deudas. “Como toda institución las tenemos, sé que no es fácil dejarla al día. Recibimos una deuda, que si bien no es tan abultada como la que dejaron otras comisiones, se debe a la falta de cobros por alquileres y demás, entre otras cosas” dijo.

Yolanda Tula es acompañada por Julia Tognoli como vice intendenta, Patricia Loose es secretaria, José Luis Díaz pro secretario, mientras que la tesorería estará conformada por Grisel Cozzi y Cesar Traverso.

Entre los vocales se encuentran, Gustavo Arce, Marcel Bordón, Gerardo Schneider, Luz Contín, Julio Pérez, Cecilia Centurión, Rita Díaz, Bonifacio Villarruel, José Beltaco y Diego Córdoba