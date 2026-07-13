La expectativa por los partidos de Argentina en el Mundial 2026 también se vive en Crespo. En ese marco, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo convocó a sus asociados y al comercio en general a adecuar, por única vez, el horario de atención de este miércoles 15 de julio para permitir que trabajadores y comerciantes puedan disfrutar del partido de la Selección Argentina junto a sus familias.

La propuesta consiste en atender en horario corrido hasta las 16:00, momento en que cerrarán sus puertas aquellos rubros cuya actividad no se vea favorecida por el desarrollo del encuentro deportivo. La iniciativa excluye, por ejemplo, a los comercios gastronómicos y afines, que habitualmente registran un mayor movimiento durante este tipo de eventos.

Desde la entidad explicaron que la medida busca favorecer un momento de encuentro y disfrute compartido, en una jornada especial para los argentinos, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Inglaterra en busca de un lugar en la final del Mundial.

Asimismo, solicitaron a la comunidad que, en la medida de lo posible, anticipe sus compras y trámites, colaborando con esta modificación excepcional de los horarios comerciales.

La invitación apunta a que tanto empleados como propietarios puedan vivir uno de los partidos más esperados del campeonato acompañados por familiares y amigos, sin afectar significativamente la actividad comercial de la ciudad.

Un partido que paraliza al país

La Selección Argentina disputará este miércoles una de las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra, en un encuentro que despierta una enorme expectativa por la jerarquía del rival y por lo que está en juego: el pase a la gran final.

Después de superar la fase de grupos y dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza en los cruces eliminatorios, el conjunto nacional afrontará su compromiso más exigente del certamen ante un seleccionado inglés repleto de figuras internacionales.

Como ocurre cada vez que juega la Albiceleste en instancias decisivas, el encuentro promete modificar la rutina de buena parte del país, y con esta iniciativa, el Centro Comercial busca que la pasión por el fútbol también pueda compartirse en familia y sin resignar el compromiso con la actividad económica local.