El presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo, Leonardo Diez, dialogó con Crespo en Vivo en los estudios de FM Boing 93.7 y Paralelo 32, donde repasó las obras concretadas en la institución, los proyectos en marcha y los preparativos de cara al cincuentenario, que se celebrará en mayo de 2026.

Modernización y mejoras en la sede

Diez señaló que 2024 ha sido un año de intensa actividad y transformación para el Centro Comercial.

“Estamos llegando a los cincuenta años de la institución y nos propusimos concretar una serie de objetivos que veníamos gestionando hace tiempo”, expresó.

Entre las principales acciones, mencionó la recuperación y modernización del salón principal, destinado a reuniones, capacitaciones y eventos.

“Era necesario llevarlo a la modernidad, con tecnología y comodidades acordes a las actividades actuales”, afirmó.

El dirigente también anunció el traslado de las oficinas nuevamente a calle Independencia, donde funcionará la atención al público en un espacio más visible y cómodo. En tanto, el edificio de calle Tratado del Pilar será adaptado como cocina y apoyo para los salones.

Homenaje a Héctor Motta y nueva identidad institucional

La comisión directiva resolvió que la sede lleve el nombre de Héctor Motta, en reconocimiento a su rol clave en la historia de la entidad.

“Fue quien consiguió la sede actual, y creemos justo que su nombre quede grabado en este lugar tan importante para la institución”, destacó Diez.

La reinauguración del espacio y el descubrimiento de la placa están previstos para noviembre, con la presencia de autoridades locales y socios.

Además, el Centro Comercial presentará una nueva imagen institucional, con un logotipo renovado.

“El logo original databa de 1976. Sentíamos la necesidad de aggiornarlo y reflejar la modernidad que buscamos”, explicó.

Camino al cincuentenario

Con la vista puesta en el 50º aniversario, la comisión directiva ya planifica una gran cena institucional para mayo de 2026.

“Queremos homenajear a todos los que pasaron por la institución: presidentes, comisiones directivas y socios que contribuyeron a que el Centro sea hoy el segundo más importante de la provincia en cantidad de asociados”, indicó Diez.

Actualmente, la entidad cuenta con casi 300 socios activos y mantiene una cuota accesible, pese al contexto económico.

“Valoramos el esfuerzo de los socios. A pesar de la crisis, seguimos sumando nuevos miembros, lo que nos motiva a continuar transformándonos”, añadió.

Desafíos y nuevas formas de participación

El presidente sostuvo que uno de los principales desafíos es sumar nuevas generaciones a la conducción institucional.

“Necesitamos jóvenes que se involucren y tomen la posta. Para eso también tenemos que adaptarnos, incorporar tecnología y flexibilizar las formas de reunión y participación”, explicó.

En ese sentido, adelantó que se analizan modalidades híbridas de encuentro —presenciales y virtuales— para facilitar la participación de los socios.

Costo energético y reclamos del sector

Consultado sobre la situación económica, Diez remarcó la preocupación del sector comercial por el impacto del costo energético y de los servicios.

“Venimos planteando este tema hace tiempo. Al disminuir el consumo, cualquier incremento de costos se siente más. Queremos demostrar, con datos, cuánto afecta realmente al comercio local”, señaló.

El dirigente indicó que la institución mantiene diálogo con organismos nacionales, provinciales y municipales para buscar alternativas que alivien la carga económica.