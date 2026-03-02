El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación ante la creciente distorsión registrada en el mercado de alquileres comerciales de la ciudad, una situación que —según advirtió— impacta de manera directa en la sustentabilidad del entramado productivo y comercial local.

Desde la entidad señalaron que en el último período se ha observado un incremento “significativo y acelerado” de los valores locativos, en muchos casos desacoplado de la evolución real de las variables económicas que afectan al sector. Además, remarcaron que la falta de criterios objetivos y previsibles en los procesos de renovación contractual y actualización de cánones genera un escenario de alta incertidumbre para los comerciantes.

Un contexto complejo para el comercio formal

El comunicado detalla que el comercio formal atraviesa actualmente un escenario marcado por:

Contracción del consumo.

Aumento sostenido de costos fijos y variables, como servicios públicos, cargas impositivas, costos laborales y financieros.

Reducción de márgenes de rentabilidad.

Mayor presión competitiva, tanto del comercio informal como de otras modalidades de venta.

En ese marco, sostienen que el peso del alquiler dentro de la estructura de costos adquiere una relevancia crítica. Cuando el canon locativo supera niveles técnicamente sostenibles en relación con la facturación del negocio, se genera un proceso de descapitalización progresiva que puede derivar en el cierre de establecimientos o en su relocalización hacia zonas de menor costo.

Según advirtieron, esta dinámica no solo afecta a los comerciantes, sino que también impacta en el corredor comercial, con pérdida de empleo formal y deterioro de la actividad económica urbana.

Riesgo de informalización y llamado al diálogo

Desde la institución alertaron que estas distorsiones podrían fomentar procesos de informalización de la actividad, afectando la competencia leal, la recaudación y el ordenamiento urbano.

Frente a este panorama, el Centro Comercial consideró necesario promover un ámbito de análisis y diálogo que incluya a propietarios, comerciantes, profesionales inmobiliarios y autoridades competentes. El objetivo es avanzar hacia mecanismos que aporten mayor previsibilidad, razonabilidad y equilibrio en las relaciones contractuales.

Finalmente, remarcaron que un esquema locativo técnicamente equilibrado no solo beneficia a los locatarios, sino que constituye una condición indispensable para la estabilidad del mercado inmobiliario comercial en el mediano y largo plazo.