El presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Crespo (CECIC), Leonardo Diez, adelantó las próximas actividades que la institución llevará adelante en noviembre, entre las que se destacan la segunda edición del Desfile Tratado de Pilar, la reinauguración de la sede del Centro Comercial, nuevas capacitaciones para emprendedores y el acompañamiento a iniciativas sociales y empresariales.

En diálogo con Carina Haberkorn para el programa Crespo en Vivo (en dúplex por FM Boing y Paralelo 32), Diez destacó que el Desfile Tratado de Pilar “será nuevamente un evento a cielo abierto en un lugar emblemático de la ciudad, frente a la sede del Centro Comercial, que el año pasado tuvo un gran éxito con entradas agotadas”.

Segunda edición del Desfile Tratado de Pilar

La cita será el viernes 22 de noviembre a las 20 horas, en el Paseo Tratado de Pilar, y contará con la participación de casas de moda locales que presentarán sus colecciones de temporada.

“El año pasado la gente se fue muy conforme, por eso decidimos repetir la experiencia. Este año el evento tendrá un nivel artístico aún mayor”, comentó Diez.

Entre las presencias confirmadas se destaca la actuación de Aldo Taborda, campeón mundial de acordeón, quien brindará un espectáculo musical, y la presentación de la cantante Elizabeth Papalarro.

Las entradas ya están a la venta en la oficina del Centro Comercial y también en los locales que participarán del desfile. Los valores son de $15.000 la primera fila, $12.000 la segunda y $10.000 la tercera, para un evento de aproximadamente tres horas de duración.

Reinauguración del salón “Héctor Mota”

Otra de las actividades importantes será la reinauguración de la sede del Centro Comercial, prevista para el viernes 28 de noviembre.

“Vamos a ponerle el nombre de Héctor Mota al salón principal, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la institución. Será una oportunidad para mostrar las refacciones realizadas e invitar a los socios a recorrer el lugar”, adelantó Diez.

Compromiso social y prevención del suicidio

El titular del CECIC también mencionó el acompañamiento del Centro Comercial a la charla sobre prevención del suicidio, organizada junto a la Red Institucional Crespo, la Municipalidad de Crespo y la Asociación Paradar de Paraná.

“Es una problemática que nos atraviesa a todos, también al sector comercial, porque tenemos muchos colaboradores y trabajadores que pueden pasar por momentos difíciles. Por eso decidimos involucrarnos”, explicó.

La charla será el jueves 13 de noviembre a las 18 horas en el Salón Esperanza, y estará a cargo del licenciado Libith Levin, integrante de la Red de Prevención del Suicidio de la provincia.

Reconocimiento a Julia Fontana como Mujer Empresaria Entrerriana

Durante la entrevista, Diez celebró además la selección de Julia Fontana como Mujer Empresaria Entrerriana 2025 en el marco del Premio Mujer Empresaria FEDER.

“Es una gran alegría porque es la primera vez que participamos con una postulante de nuestra zona. Julia es una representante excelente: trabaja en un rubro muy específico, el de los alimentos para celíacos, genera empleo y está en permanente innovación”, destacó.

La competencia provincial tiene ahora una instancia de votación pública, que se habilitará en las redes sociales de Mujer Empresaria FEDER desde el sábado 15 de noviembre a la medianoche hasta las 16 horas del mismo día, y el resultado se definirá por la cantidad de “me gusta” recibidos en los videos de cada postulante.

Capacitación para emprendedores y comerciantes

Finalmente, el presidente del CECIC invitó a participar de la capacitación “Conexia”, que se desarrollará el viernes 14 de noviembre desde las 17 horas en la sede del Centro Comercial.

“Es una propuesta integral con seis capacitadores que abordarán temas como experiencia de compra, emprendedurismo y rehabilitación comercial. Está dirigida tanto a quienes están comenzando como a los comercios ya consolidados”, explicó.

Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales del Centro Comercial de Crespo, donde se encuentra disponible el formulario en línea. “Quedan pocos lugares, ya tenemos más de 50 inscriptos”, anticipó Diez.