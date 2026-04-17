Victoria.- La Justicia local comenzó a desandar la semana pasada el entramado que rodea a Ramón Alberto Piedrabuena, cuya localización y traslado desde la vecina provincia de Santa Fe marcó un punto de giro en una investigación que trasciende lo local. El imputado fue puesto a disposición de las autoridades de Victoria para dar inicio formal a las actuaciones por una serie de presuntas estafas reiteradas que han generado una fuerte repercusión social.

Un antecedente que cambia las reglas

A diferencia de procesos anteriores, pudo saber Paralelo32 que la situación de Piedrabuena hoy se encuentra bajo una examinación mucho más rigurosa. Según registros judiciales, el investigado ya cuenta con una condena previa por el delito de estafa. Si bien en aquella oportunidad la pena fue de ejecución condicional —lo que le permitió permanecer en libertad—, este nuevo frente judicial cambia las reglas del juego: de ser hallado culpable en esta instancia, la reincidencia obligaría a que la nueva condena sea de cumplimiento efectivo, tras las rejas.

Esta condición de "excarcelable" que gozó en el pasado es lo que hoy motiva el celo de la justicia en cuanto a sus medidas de detención, mientras su defensa técnica busca morigerar el arresto ante el avance de la instrucción.

El foco en Rincón de Nogoyá

El corazón de la causa que hoy analiza el Ministerio Público Fiscal es el volumen económico de las presuntas maniobras, centradas fundamentalmente en la liquidación del patrimonio de la familia Oberti en la zona de Rincón de Nogoyá.

La investigación busca determinar la transparencia en la transferencia de un establecimiento rural de aproximadamente 570 hectáreas en cercanías a Puerto Esquina. La operación, que se habría realizado en dos etapas (una de 200 y otra de 300 hectáreas), involucró tierras de alto valor productivo. Teniendo en cuenta los valores de mercado actuales, el flujo de divisas —sumado a otras ventas de bienes muebles— alcanzaría la extraordinaria cifra de 3 millones de dólares. El destino final de ese capital y la validez de las firmas en las escrituras son hoy las piezas clave que intenta unir la Justicia.

Mapa judicial y posibles partícipes

El escenario para el imputado se extiende también al Juzgado de Diamante, donde existen denuncias impulsadas por particulares damnificados, como el caso del ciudadano Carlos Solís.

Por estas horas, la investigación se encuentra en una etapa de recolección de pruebas documentales y testimonios. La Justicia no solo evalúa la responsabilidad directa de Piedrabuena, sino que también indaga sobre la posible existencia de "partícipes pasivos" que podrían haber facilitado o consentido las operaciones inmobiliarias. Lo que comenzó como un operativo de captura en un hotel santafesino, se ha transformado en un expediente que, por sus montos y antecedentes, encamina al investigado hacia un cierre judicial sin precedentes en la región, si exceptuamos el ya legendario Caso Beto Reggiardo, que no tiene parangón.