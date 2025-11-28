Con música, color y la simpatía inconfundible de su nueva mascota oficial, Entre Ríos desembarcó este viernes en pleno microcentro porteño para presentar su campaña Verano 2026. El Carpincho, protagonista absoluto de la temporada, recorrió las calles de la ciudad de Buenos Aires acompañado por promotores turísticos de las distintas microrregiones entrerrianas, despertando curiosidad, sonrisas y una fuerte presencia provincial en la capital.

La activación se realizó en el marco del lanzamiento oficial de la temporada, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Desde allí, la Secretaría General de la Gobernación —a cargo de Mauricio Colello—, junto con la Secretaría de Turismo, impulsó una intervención urbana destinada a acercar al público porteño la amplia agenda de propuestas, destinos y actividades que ofrecerá la provincia durante el verano.

A bordo de un colectivo de la empresa Flecha Bus ploteado con la gráfica de la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, El Carpincho encabezó la caravana promocional. El recorrido inició en Suipacha y Córdoba, rumbo a la avenida 9 de Julio, con una parada destacada en el Obelisco, donde la mascota entrerriana se transformó en un verdadero imán para turistas y oficinistas que aprovechaban la pausa del mediodía.

La travesía siguió por las clásicas calles Corrientes y Florida, y continuó por el Paseo del Bajo, Puerto Madero y las avenidas Pellegrini, Santa Fe y Alem. En cada punto, la comitiva entrerriana distribuyó merchandising y material informativo sobre playas, termas, fiestas populares, gastronomía regional, parques nacionales y espectáculos previstos para la temporada alta.

El Carpincho —ya convertido en embajador turístico— no pasó desapercibido: posó para fotos, bailó con transeúntes, protagonizó divertidas escenas improvisadas y atrajo la atención necesaria para que los promotores pudieran difundir la oferta turística de la provincia.

Con esta acción callejera, Entre Ríos busca posicionarse desde temprano como uno de los destinos más atractivos del verano 2026, apostando a la cercanía, la naturaleza y la experiencia familiar como ejes centrales. Y, a juzgar por la recepción del público porteño, El Carpincho promete convertirse en un símbolo querido y efectivo para lograrlo.