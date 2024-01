Victoria.- Enmarcado y definido por esas ansias y expectativa que caracterizan a la Fiesta Mayor de Las Siete Colinas, se avecina una edición más del reinado de Momo en Las Siete Colinas, este año con la peculiaridad de la realización de una noche de Pre Carnaval, que se llevará a cabo alrededor de Plaza San Martín, trayendo así al presente aquellos icónicos carnavales que supieron engalanar el centro de la ciudad, durante muchas generaciones, cuando la afluencia de público era mucho menor.

La comisión de Carnaval compuesta por la Coordinadora de Turismo municipal Belén Gil; la Directora de Cultura municipal Fabiana Manasalli; el Director de Turismo municipal Gustavo Motta y el edil Sebastián Salazar; son los que además de tener a cargo la organización y coordinación de las noches carnestolendas, fueron quienes junto a la primer mandataria departamental Isa Castagnino, eligieron a la bailarina y artista victoriense radicada en Buenos Aires, Sol Rourich, para rendirle tributo y engalanar con su nombre esta edición.

En diálogo con Paralelo 32, Castagnino expresó que “nuestro pueblo se merece una alegría, por eso pensé mucho el tema de ponerle el nombre a nuestra fiesta mayor y creo estuvimos muy acertados, ya que el consenso fue unánime, Sol es reconocida por todos”.

En tanto, Sol Rourich primero expuso su sorpresa por la convocatoria, para luego sí dar rienda suelta a su visible emoción a través de su relato, recordando aquellos años adolescentes bailando en las noches de carnaval, que fueron la siembra de su reconocida cosecha profesional que hoy la interpela y define.

“No me lo esperaba, si bien soy nacida acá, hace 25 años que vivo en Buenos Aires, estoy muy agradecida, lo vivo como un acto amoroso hacia mi persona, esto me conecta más con Victoria y me hace volver a esos tiempos cuando desde la comparsa Chaná Sambá me fueron a buscar; yo tenía en ese entonces 13 años y salí porque mi deseo era bailar y colaborar con la fiesta del pueblo”, finalizando su relato, pleno de buenas intenciones y gratitud: “que esas cuatro noches oficiales valgan la pena y el pueblo acompañe. Muchas gracias, mucha luz para estos carnavales”.

Presentación oficial Carnavales 2024

La presentación oficial del Carnaval 2024 “Sol Rourich” tuvo lugar el pasado viernes 5 de enero en el Salón del Concejo Deliberante, con la presencia de la intendente Isa Castagnino; Lucía Juárez Reina Departamental (2023); Sol Rourich, bailarina, artista y protagonista de esta edición Carnaval 2024; más los integrantes de la Comisión Asesora y Organizadora.

Si bien el encuentro consistió en brindar la pertinente información que definirá las noches de carnaval; gran parte del mismo se centró en la elección del nombre de esta edición, la que recayera, tal lo indicado en los párrafos anteriores, en la bailarina victoriense Sol Rourich, de quien vale destacar que entre otras muchas acciones, actividades y estudios que completan su expertise dentro del mundo del baile, integra el Ballet estable del Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la icónica y porteña Avenida Corrientes, siendo uno de los teatros más importantes de la Argentina.

El regreso a Plaza San Martín

Sorpresa y expectativa despertó la noticia de la anunciada noche de Pre Carnaval que se realizará el sábado 27 de enero alrededor de Plaza San Martín, trayendo así al inconsciente colectivo aquellas noches setentosas, ochentosas y noventosas todavía recordadas por muchos.

“Por estos días ya colocamos farolitos en las calles céntricas, como habrán observado, para ir viviendo esa noche”, enfatizó Castagnino, trayendo al clamor popular la siempre emblemática frase «Farolitos de colores…» que resuenan en el recuerdo auditivo de tantas generaciones.