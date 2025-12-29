El cronograma contempla los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y el fin de semana largo del feriado de Carnaval, los días domingo 15 y lunes 16 de febrero. En total, más de 1.000 integrantes participarán del desfile sobre la pasarela, con 12 carrozas, más de 50 mil plumas y un espectáculo que combina música en vivo, coreografías impactantes y vestuarios de alto nivel artístico.

Cuatro comparsas serán protagonistas de esta edición: Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía. Cada una presentará una temática original que rinde homenaje a la creatividad colectiva y al profundo arraigo cultural del carnaval en la ciudad.

Papelitos, del Club Juventud Unida y bajo la dirección de Juane Villagra, presentará “Vivos”, una propuesta que pone en valor a los trabajadores anónimos del carnaval. A través de una historia cargada de emoción y memoria, la comparsa homenajea a las costureras, artesanos y hacedores que, desde las sombras, dieron vida a la fiesta y siguen presentes en cada puntada, cada traje y cada brillo.

Marí Marí, representante del Club Central Entrerriano y dirigida por Gregorio Farina, llegará con “Genios”, una reinterpretación inspirada en la leyenda de Aladín. La comparsa destaca que el verdadero poder no está en la magia, sino en el talento humano de vestuaristas, músicos, carroceros y bailarines, capaces de construir una fiesta colectiva a partir de la pasión y el trabajo compartido.

Ara Yeví, del Club Tiro Federal y con la dirección de Guillermo Carabajal, presentará “La resistencia”, una potente propuesta que trae al presente la figura de Martín Fierro como símbolo de lucha, identidad y vigencia cultural. Con una mirada contemporánea, la comparsa invita a reflexionar sobre la historia nacional, la injusticia social y la fuerza de la tradición popular como forma de resistencia.

Por su parte, O’ Bahía, del Club de Pescadores y dirigida por Adrián Butteri, desplegará “El pescador, el genio y las mil y una noches”, un relato inspirado en los cuentos orientales. La historia del pescador, el genio y Scherezade se transforma en un espectáculo visual y narrativo donde la palabra, la astucia y la imaginación se imponen sobre la violencia, celebrando el poder transformador del arte y la narrativa.

Desde la organización recordaron que las entradas y ubicaciones ya se encuentran a la venta, con promociones especiales para residentes de Gualeguaychú. Pueden adquirirse a través de la plataforma www.allaccess.com.ar o en la boletería del Corsódromo. Para más información, están disponibles los teléfonos 3446 225258, 3446 237776 y 3446 64445.