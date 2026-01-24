Nogoyá.- Con marcado éxito dieron inicio los carnavales en esta ciudad el pasado fin de semana. El público no solo acompañó de manera masiva, sino que también mostró su aceptación con el evento, que este año tenía cierta incertidumbre previa por la ausencia anunciada de dos comparsas de renombre, como Río Samba y Frenesí. Más allá de eso, el espectáculo mantiene su nivel y tiene ciertos visos de superación en cuanto a calidad de trabajos y orden en el reglamento, que garantiza un buen espectáculo de comparsas al público.

Por fuera de lo que respecta a organización y repercusión, la noche estuvo marcada por el acto inaugural y un merecido homenaje a Esteban “Chiky” Ramos.

A diferencia de otros años, el sábado se reunieron en el corte de cinta todas las expresiones que participan del carnaval. Comparseros, carroceros, murgueros, los chicos de la Promo, despojados cada uno de sus intereses personales, se mostraron abrazados al momento que los conductores oficiales anunciaban que la organización había establecido darle el nombre de Esteban “Chiky” Ramos a la edición 2026, una figura central para entender la evolución del ritmo y la percusión en nuestra ciudad.

Así era Chiky

La historia de Chiky con el carnaval comenzó casi como un juego de la infancia cuando, con apenas tres años, encontraba en los sonidos de los parches un llamado que le resultaba imposible de ignorar. Aquellas anécdotas que recuerdan sus escapadas de casa para seguir el rastro de alguna batucada fueron el primer paso de un camino que, con el tiempo, transformó esa pasión natural en un propósito de vida vinculado al arte popular.

Ritmista desde sus orígenes en la histórica batucada Sedentaria, "Chiky" construyó su identidad artística sobre pilares de constancia y amor por el samba. Su aporte fue fundamental en momentos clave para el crecimiento del espectáculo local: en 2010 formó parte del nacimiento de Sambai Batuque y, cuatro años más tarde, asumió el desafío histórico de integrar la creación de Batería Samba I. Este último hito representó la consolidación de la primera batería de la ciudad, introduciendo un nuevo estilo rítmico y una impronta renovadora que elevó el nivel de la competencia local.

La trayectoria de Ramos no se limitó a las fronteras departamentales. Su constante formación lo llevó a participar en encuentros nacionales y a representar a Nogoyá en distintos puntos del país. En 2016 alcanzó uno de sus mayores logros personales y artísticos al desfilar en la batería Galáctica de Uruguayana, en Brasil, cuna del género, trayendo consigo experiencias que volcó luego en el semillero local.

Sin embargo, su mayor aporte reside quizás en su vocación docente. Desde 2015, Ramos se desempeña como profesor de percusión en la Escuela Yapeyú, donde se dedica a formar a niños y jóvenes. Para el homenajeado, la enseñanza trasciende la técnica musical; se trata de sembrar futuro y pertenencia a través de esa gran familia que se genera alrededor del samba.

Desde el Municipio de Nogoyá destacaron que la decisión de imponer su nombre a esta edición busca poner en valor a quienes fortalecen la identidad cultural y promueven el arte como una forma de vida. El carnaval 2026 ya está en marcha y, en cada golpe de tambor, resuena el reconocimiento a un hombre que hizo del ritmo su lenguaje y de la enseñanza su mayor legado.