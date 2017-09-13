El viernes 15 de septiembre, en el marco del ciclo musical «Entre Ríos canta a Crespo», en el Salón Municipal desde las 21:00, se presentará ‘El Canoero’.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $80 y pueden adquirirse en Audio Centro Musical y en Crespo Musical.

Arnoldo Javier Valentini, es ‘El Canoero’. Si bien nace en la Chacarita, abandona la ciudad y se interna en las islas para vivir de la caza y de la pesca y para componer sobre la naturaleza de los humedales y su biodiversidad.

Con una trayectoria de más de 35 años, subió a los escenarios más reconocidos del país, ganando distintos premios. Lo hizo cantándole al rio y a las islas con un toque didáctico, social y ecológico, con toda la fuerza de su potente caudal de voz y su presencia inigualable.

Atrapando con sus relatos, en cada presentación ofrece sus charlas cantadas sobre contaminación y medioambiente en las escuelas, para crear conciencia en los niños sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y su biodiversidad.