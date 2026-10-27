La confianza de los productores agropecuarios argentinos registró una leve recuperación durante septiembre y octubre, pero las decisiones de inversión continúan condicionadas por la incertidumbre política, climática y financiera.

Según el último relevamiento del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el indicador alcanzó los 150 puntos, un 2% más que en la medición anterior, cuando había registrado 147 puntos.

Aunque el resultado refleja una mejora, las últimas tres mediciones muestran una estabilización de la confianza en niveles históricamente elevados. El escenario combina expectativas favorables hacia el mediano plazo con mayor prudencia al momento de comprometer recursos.

Entre las principales preocupaciones del sector aparecen las elecciones de 2027 y la posibilidad de un evento climático El Niño durante la campaña agrícola 2026/27.

“Los resultados muestran que el productor mantiene confianza en el mediano plazo, pero esa expectativa no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión”, explicó Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral.

Las elecciones de 2027 condicionan las decisiones de inversión

La incertidumbre electoral aparece como el principal factor que lleva a los productores a actuar con cautela o postergar inversiones. El 49% de los consultados la identificó como un condicionante, mientras que el 38% señaló la incertidumbre climática y el 24% mencionó las tasas de interés o las condiciones de financiamiento.

Como la pregunta permitía seleccionar más de una respuesta, los porcentajes no son excluyentes.

Además, el 68% de los productores manifestó que el escenario electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión.

Estos resultados reflejan las percepciones de los empresarios agropecuarios sobre el contexto en el que deben planificar sus actividades, aunque no establecen por sí solos una relación directa entre la incertidumbre política y las inversiones que finalmente se concretan.

El 66% considera que es un buen momento para invertir

A pesar de las dudas, las expectativas de inversión muestran una evolución positiva. El índice específico de este rubro creció un 3,9% y llegó a los 133 puntos, su máximo histórico.

En paralelo, el 66% de los productores considera que es un buen momento para invertir.

La aparente contradicción entre las oportunidades que identifica el sector y la cautela para concretarlas se explica, en parte, por la necesidad de preservar recursos y mantener capacidad de respuesta ante posibles cambios económicos y políticos.

“Que el índice de inversión alcance un máximo histórico y que, al mismo tiempo, los productores manifiesten cautela no es contradictorio. Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos”, señaló Steiger.

El investigador agregó que la liquidez y la flexibilidad financiera siguen siendo herramientas importantes para atravesar un escenario que todavía presenta incertidumbres.

El posible fenómeno de El Niño preocupa para la campaña 2026/27

El clima es otro de los factores que intervienen en la planificación de la próxima campaña agrícola. Ante la posibilidad de un evento El Niño, los productores analizan alternativas para adaptar sus sistemas productivos y reducir la exposición al riesgo.

De acuerdo con el relevamiento:

31% prevé ajustar las fechas de las labores, los cultivos elegidos o las tecnologías utilizadas.

prevé ajustar las fechas de las labores, los cultivos elegidos o las tecnologías utilizadas. 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo.

evalúa contratar seguros o ya lo hizo. 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar mayor cautela en las inversiones.

considera modificar su plan de siembra y adoptar mayor cautela en las inversiones. 27% afirma que no modificaría sus decisiones ante este escenario.

Las respuestas muestran que no existe una estrategia única frente al riesgo climático. Mientras algunos productores consideran cambios operativos y tecnológicos, otros evalúan herramientas de cobertura o buscan limitar los riesgos financieros asociados a sus planes de producción.

“El riesgo climático obliga a pensar las decisiones productivas de manera integral. La elección de cultivos, las fechas de las labores, la tecnología y las herramientas de cobertura forman parte de una misma estrategia de adaptación”, sostuvo Steiger.

Mejoran las expectativas sobre el futuro

El índice general pasó de 151 puntos en mayo a 147 en julio y 150 en septiembre-octubre. En la última medición, el Índice de Condiciones Presentes aumentó un 5%, hasta los 126 puntos, mientras que el Índice de Expectativas Futuras creció un 1,2%, hasta los 167 puntos.

En términos interanuales, el indicador general registró una mejora del 20%.

La diferencia entre las condiciones actuales y las expectativas futuras refleja un sector que conserva una visión favorable sobre sus posibilidades de desarrollo, aunque mantiene una posición prudente frente a las decisiones inmediatas.

Producción, compra de tierras y reducción de deudas

El relevamiento también consultó cómo planean distribuir sus recursos los productores durante la campaña 2026/27.

El 32% prioriza destinar fondos a mejorar la producción, mientras que el 25% apunta a adquirir activos estratégicos, como tierras o hacienda.

Al mismo tiempo, otro 25% busca preservar liquidez y capacidad de maniobra, y el 21% prioriza reducir deudas y compromisos financieros.

A estas decisiones se suma la presión sobre los costos: el 55% de los consultados afirmó que sus costos medidos en dólares son más altos que en la campaña anterior.

Los datos muestran que las decisiones no se concentran exclusivamente en ampliar la producción o adquirir activos. La administración financiera y la posibilidad de responder ante cambios en el contexto también ocupan un lugar importante en la planificación.

La inteligencia artificial gana espacio en el agro

La incorporación de inteligencia artificial aparece como otra oportunidad para mejorar la gestión de las empresas agropecuarias.

Según el estudio, el 32% de los productores identifica la producción como el área con mayor potencial de mejora mediante estas herramientas. Le siguen el planeamiento estratégico, con el 28%, y la gestión financiera, con el 23%.

La tecnología se suma así a las alternativas que el sector analiza para mejorar procesos, planificar campañas y tomar decisiones con mayor información.

Confianza con cautela

El último Ag Barometer Austral refleja un escenario en el que los productores mantienen expectativas positivas sobre el mediano plazo, pero evalúan cuidadosamente cada decisión de inversión.

La incertidumbre electoral, el riesgo climático y las condiciones de financiamiento conviven con una percepción favorable de las oportunidades productivas. En ese contexto, preservar la liquidez y mantener capacidad de adaptación aparecen como prioridades para afrontar la campaña 2026/27.

“El productor mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo, pero evalúa cuidadosamente cada decisión de inversión. En un escenario atravesado por la incertidumbre política y climática, preservar la liquidez y la capacidad de adaptación es tan importante como identificar oportunidades de crecimiento”, concluyó Steiger.