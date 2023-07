Victoria.- Esta semana vivimos días cálidos y fríos. Hoy, que cualquier día caluroso o frío se enmarca dentro del “cambio climático”, nos preguntamos si esto es habitual o no. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó un alerta amarillo por lluvias en la región centro de la provincia, y el regreso del frío en el comienzo de las vacaciones de invierno.

El director del grupo de observación meteorológica Caza Tormenta del Sur, Oscar Monjelat, opina que “todo lo que sea para prevenir es bienvenido, pero me parece una redundancia que estemos alertando sobre bajas temperaturas en invierno y altas en verano. Me parece que la gente no estaría necesitando el SMN para saber si hace frío o no”.

En relación a las bajas temperaturas que estamos viviendo, Monjelat explicó: “Esto se debe, simplemente, a que estamos en el invierno y estamos alejados del sol. No hay otro factor que haga que se intensifique o no el invierno”.

Nada nuevo bajo el sol

Referido a los antecedentes de bajas temperaturas, señaló: “Hay antecedentes de temperaturas más bajas de las que estamos viviendo. Así como hemos tenido temperaturas más elevadas de las que pasaron en el verano. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol”. Con base en lo anterior, dijo a Paralelo 32: “Si tomamos como extremas las temperaturas que se dan en el día, tanto la mínima como la máxima, podemos decir que estamos frente a temperaturas extremas porque tenemos muy bajas temperaturas, pero son absolutamente normales las temperaturas para esta época”.

Sobre el cambio climático, Monjelat sostiene su posición de siempre que ya hemos dado a conocer en entrevistas anteriores: “Mi visión es que, gracias al universo, el planeta sigue siendo cambiante. Yo haría un desafío a quienes hablan del cambio climático: que expongan con valores en qué momento de la historia climática de la Tierra este planeta estuvo con un clima absolutamente estático e invariable. Es una tremenda falacia el cambio climático, porque siempre va a haber un cambio. Lo único que realmente es invariable en este mundo es el cambio y gracias a Dios tenemos un planeta que cambia, si no estaría muerto”.

En este sentido, añadió: “Lo que han hecho es, simplemente, un gran negociado. Cuando aparece algún tipo de problema culpan al cambio climático: mucho calor, cambio climático; mucho frío, cambio climático; inundaciones, cambio climático; sequías, cambio climático”.