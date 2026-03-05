En Argentina, el café se consolidó como una parte fundamental de la cultura cotidiana y hoy atraviesa una transformación que lo lleva de la tradicional taza a la barra de cócteles. En este contexto de cambio en los hábitos de consumo, Nespresso se suma a la tendencia y participa de una nueva edición de BAFWEEK con una propuesta de cocktails y mocktails que reinterpretan el café desde una mirada innovadora y sensorial.

Según datos relevados por la marca a partir de más de 10 mil ocasiones de consumo registradas a lo largo del día, el 45% de los argentinos elige café como bebida, con una preferencia equilibrada entre quienes lo toman solo y quienes lo combinan con leche. Sin embargo, el vínculo del café con el desayuno quedó atrás: cada vez gana más protagonismo en la noche, en encuentros sociales, previas y afters.

“La tendencia de los cócteles con café viene creciendo tanto en Argentina como a nivel mundial. Hace 15 años era algo raro, sorprendía; hoy el público lo busca y lo celebra cuando lo encuentra en la carta”, explicó la reconocida bartender Mona Gallosi, quien acompaña a Nespresso en esta propuesta.

De nicho a fenómeno joven

La coctelería con café, que en sus inicios estaba más vinculada a circuitos de autor y propuestas de nicho, comenzó a expandirse hacia opciones más masivas como el café tonic, los mocktails o el clásico Espresso Martini.

Según Gallosi, también se observa un cambio generacional en el consumo. “En un momento lo consumía más un público de 40 o 50 años. Hoy vemos que los jóvenes, especialmente entre 20 y 35 años, están abrazando mucho esta tendencia y la incorporan en previas, atardeceres y reuniones”, señaló.

El crecimiento de esta tendencia también se explica por la versatilidad del café como ingrediente dentro de la coctelería. “Tiene una paleta enorme de matices: cafés de Guatemala, Indonesia, arábicos con notas cítricas, amaderadas o tostadas. Eso lo convierte en un insumo muy versátil para crear cócteles sorprendentes”, agregó la bartender.

Nespresso en BAFWEEK: café, moda y nuevas experiencias

En el marco de BAFWEEK, Nespresso presenta una carta especial de cocktails y mocktails diseñada junto a Mona Gallosi para ofrecer una experiencia sensorial que combina café, moda e innovación.

Entre las propuestas se destaca el Nespresso Martini, una reinterpretación del clásico Espresso Martini elaborada a partir de las notas de cata del café utilizado.

“Trabajamos sobre los perfiles sensoriales de cada cápsula. Por ejemplo, en el café de Indonesia aparecen notas de coco, cereal y madera, y en base a eso desarrollamos un almíbar de escamas de coco y chaucha de vainilla para potenciar esas características”, explicó Gallosi.

La carta también incluye opciones sin alcohol. Además del tradicional café tonic, la barra presenta un mocktail con almíbar de piña y jugo de cranberry con burbujas finas, pensado para resaltar las notas florales y frutales del café.

Tres claves para preparar cócteles con café en casa

Para quienes quieran experimentar con esta tendencia, Gallosi comparte tres recomendaciones básicas:

Usar café recién hecho: prepararlo en el momento permite conservar mejor el aroma y la textura.

prepararlo en el momento permite conservar mejor el aroma y la textura. Trabajar sobre las notas de cata: identificar si el café tiene perfiles cítricos, tostados o amaderados para definir qué ingredientes sumar.

identificar si el café tiene perfiles cítricos, tostados o amaderados para definir qué ingredientes sumar. Elegir buenos complementos: jugos naturales, bebidas con burbujas finas y productos de calidad hacen la diferencia.

“Que la gente se anime a jugar en sus casas y que deje jugar a los bartenders. Así es como la tendencia sigue creciendo”, concluyó.