El mercado de las motos en Argentina sigue consolidándose como la alternativa más accesible frente al encarecimiento de los autos 0 kilómetro. Según datos del sector, en julio de 2025 se patentaron 54.060 motovehículos, lo que representa un 12,5% más que en junio y casi un 34% de crecimiento interanual respecto al mismo mes de 2024.

En lo que va del año, ya se acumulan más de 360.000 unidades patentadas, una cifra que refleja un incremento del 47,5% frente al año pasado. Dentro de este fenómeno, las motos de baja cilindrada son las más demandadas: consumen poco, tienen costos de mantenimiento accesibles y resultan prácticas para moverse en la ciudad.

Las 5 motos más baratas de Argentina en agosto 2025

En un contexto de fuerte suba de precios en los vehículos, estas son las opciones más económicas para quienes buscan una moto nueva en el mercado local:

1. Keller Cronos Base – $1.448.000

Equipada con un motor monocilíndrico de 110 cc, 4 tiempos y refrigeración por aire, la Keller Cronos Base es actualmente la moto más barata del país. Ofrece arranque eléctrico y a patada, transmisión de 4 velocidades y un diseño simple pensado para el tránsito urbano. Su tanque de 4 litros y consumo contenido la convierten en una de las opciones más económicas para traslados cortos.

2. Corven Mirage 110 Base – $1.498.000

Con motor monocilíndrico de 107 cc y caja de 4 marchas, la Corven Mirage 110 Base es compacta, liviana y confiable. Viene con arranque eléctrico y a patada, freno delantero a tambor y suspensión trasera de doble amortiguador. Es una de las motos más vendidas en el segmento de entrada.

3. Mondial LD 110 Base – $1.498.000

La Mondial LD 110 Base comparte características con la Corven: motor monocilíndrico de 107 cc, transmisión de 4 velocidades, arranque eléctrico y a patada. Incluye freno delantero a tambor y suspensión trasera de doble amortiguador. Su tamaño reducido la hace ideal para quienes buscan agilidad en la ciudad.

4. Zanella ZB 110 Z3 ST Base – $1.548.000

Un clásico del mercado argentino, la Zanella ZB 110 Z3 ST Base viene con motor de 107 cc, 4 tiempos y caja de 4 marchas. Dispone de arranque eléctrico o a patada, frenos a tambor en ambas ruedas y doble amortiguador trasero. Su bajo costo de compra y repuestos accesibles la mantienen como una de las preferidas de los usuarios.

5. Gilera Smash VS – $1.598.000

La Gilera Smash VS es otro ícono del segmento económico. Equipa motor monocilíndrico de 110 cc, caja de 4 marchas y arranque eléctrico o a patada. Trae frenos a tambor y el sistema CBS (Combined Braking System), que distribuye la frenada entre ambas ruedas para mayor seguridad. Aunque su precio es algo superior al resto, sigue siendo una de las más buscadas, especialmente entre los jóvenes.