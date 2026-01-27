El Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos se integró a la plataforma Mi Entre Ríos, dando un paso significativo en el proceso de modernización y digitalización de los servicios del Estado provincial. La incorporación permite consolidar un trámite de publicación completamente digital, con importantes mejoras tecnológicas y de transparencia.

El nuevo sistema ofrece un procedimiento guiado paso a paso, disponible las 24 horas, que posibilita a los usuarios realizar sus trámites de manera ágil, con seguimiento online y notificaciones permanentes, lo que permite conocer en tiempo real el estado de cada gestión.

Este avance posiciona al Boletín Oficial entrerriano entre los más modernos y tecnologizados del país. Al respecto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó: “Es un paso más en la decisión política de modernizar el Estado y ponerlo al servicio de los entrerrianos. Esto no solo mejora la experiencia del ciudadano, sino que también optimiza los recursos públicos y fortalece la eficiencia de la gestión”.

En consonancia con este proceso de transformación digital, se adecuó el cuadro tarifario vigente, dejando atrás la lógica de costos asociada al Boletín impreso para adoptar un esquema acorde a un Boletín digital. De esta manera, los valores se vinculan al procesamiento y carga de la información, y no a la extensión ni al tipo de texto publicado. En este sentido, el Boletín Oficial de Entre Ríos se convierte en pionero a nivel nacional, al ser el primero en adaptar su esquema tarifario a un sistema de publicación íntegramente digital.

El nuevo formato de solicitudes de publicación permitirá, además, un ahorro de recursos para la provincia, al optimizar el uso del personal y mejorar la eficiencia de los procesos internos.

Por su parte, el director de la Imprenta y Boletín Oficial, Diego Dlugovitzky, remarcó el impacto del cambio: “Cabe destacar que, hace dos años, el Boletín Oficial registraba un atraso sistemático en sus publicaciones. En la actualidad, no solo se encuentra al día, sino que ha implementado un sistema digital moderno, sin utilización de papel y con una mayor capacidad diaria de procesamiento de información”.

Este logro fue posible gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Boletín Oficial, consolidando un modelo de gestión más ágil, eficiente y accesible para la ciudadanía.