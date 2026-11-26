El Bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos propuso incorporar garantías laborales al proyecto de ley que autoriza la absorción del Nuevo Banco de Entre Ríos (BERSA) por parte del Nuevo Banco de Santa Fe. El planteo surgió luego de una reunión con representantes gremiales, quienes expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de la reorganización de la entidad y el traslado de su Casa Central desde Paraná a Santa Fe.

La iniciativa del Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y se encamina a su tratamiento en el Senado.

Del encuentro participaron Paula Villanueva, de la Comisión Gremial Interna del Banco de Entre Ríos, y Daniel Agustini, del Secretariado de la Seccional Paraná de La Bancaria. Allí se analizaron las condiciones laborales previstas en el pliego de bases y condiciones de la licitación de 2020.

En particular, los legisladores señalaron que el punto 14.1 establece el compromiso de no despedir sin causa durante la vigencia del contrato, pero esa protección alcanza únicamente a quienes trabajaban en la entidad en junio de 2020.

«Una promesa verbal no es suficiente. Necesitamos garantías concretas, por escrito y que alcancen a todo el personal, independientemente de cuándo haya ingresado al banco», sostuvieron los senadores.

Qué garantías proponen incorporar

El bloque justicialista plantea que, antes de que el gobernador otorgue su conformidad a la reorganización, la entidad absorbente asuma formalmente el compromiso de preservar los puestos de trabajo.

La propuesta busca extender a la totalidad del personal las garantías previstas en el pliego original, incluyendo el reconocimiento de la antigüedad, las remuneraciones, las licencias y los beneficios laborales.

Los senadores también pusieron el foco en el traslado de la Casa Central. Recordaron que el contrato vigente establece que la sede no puede mudarse fuera de Entre Ríos sin autorización provincial, una condición que formó parte de las bases de la licitación.

Según señalaron, el proyecto del Ejecutivo solicita esa autorización, pero no incorpora garantías específicas para los trabajadores que actualmente cumplen funciones en Paraná.

El rol del banco en la economía provincial

Los legisladores justicialistas advirtieron que la reorganización no tiene solamente implicancias societarias, sino también laborales y económicas para la provincia.

En ese sentido, destacaron el papel del BERSA en la administración y circulación de fondos públicos, el pago de salarios a empleados estatales y el cobro de jubilaciones por parte de miles de entrerrianos.

«Cada trabajador y cada sucursal forman parte de la vida económica de nuestros pueblos», expresaron.

Finalmente, el bloque sostuvo que no acompañará una decisión de esta magnitud sin garantías para el personal y sin instancias de diálogo con los trabajadores.

«Ningún trabajador bancario entrerriano debe quedar desprotegido ni perder injustificadamente su empleo por una decisión empresarial o por la reorganización del banco», concluyeron.