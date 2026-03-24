n el marco del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar en Argentina, el Bloque de Senadores Justicialistas difundió un documento en el que reflexiona sobre el significado histórico de la fecha y su proyección en la realidad política y social actual del país. En el texto, los legisladores plantean que la memoria debe ser entendida no como un ejercicio estático, sino como una herramienta activa para pensar el presente y construir el futuro.

“El recuerdo no es un acto del pasado: es una práctica del presente”, señalaron en el comunicado, donde destacaron la necesidad de revisar permanentemente el funcionamiento de las instituciones democráticas y la vigencia de los derechos sociales.

Desde el bloque remarcaron que la identidad nacional se sustenta en los pilares de Memoria, Verdad y Justicia, valores que —según afirmaron— deben traducirse en acciones concretas frente a un contexto de desigualdad. En ese sentido, advirtieron sobre decisiones políticas que, a su entender, “alejan al Estado de las mayorías”, y convocaron a sostener una mirada crítica sobre la actualidad.

Asimismo, el documento enfatiza el rol histórico del peronismo en la construcción de una sociedad más equitativa. “Como expresión de una identidad colectiva, tiene la responsabilidad de no olvidar y de proyectar”, indicaron, al tiempo que definieron a la memoria no solo como una forma de denuncia, sino también como un “horizonte” hacia el cual orientar la acción política.

En otro tramo del comunicado, los senadores reafirmaron su compromiso con el sistema democrático y rechazaron cualquier intento de ruptura institucional. “Nunca más el quiebre del orden democrático debe ser una opción”, expresaron.

Finalmente, el bloque hizo un llamado a sostener una “esperanza activa” que permita avanzar hacia una Argentina “más justa, más libre y más igualitaria”, reafirmando la consigna de “Memoria, verdad, justicia e identidad” como base para la construcción del futuro.