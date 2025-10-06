Este sábado 11 de octubre, en el auditorio municipal “Arturo Illia” de Concepción del Uruguay, se presentará el reconocido biógrafo y coleccionista argentino Alejandro Vaccaro, quien ofrecerá la conferencia “Aproximación a la vida y obra de Borges”, en el marco de la quinta edición de la Feria de la Palabra.

Vaccaro ha dedicado los últimos 50 años al estudio de la vida y la producción literaria de Jorge Luis Borges, reuniendo una valiosa colección de documentos, manuscritos, primeras ediciones y testimonios. Su trabajo busca iluminar la relación entre la biografía del autor y su obra, revelando aspectos íntimos y poco conocidos del escritor argentino más universal.

El conferencista cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito cultural y editorial del país: ha presidido la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y la Fundación El Libro, entidad organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, la charla comenzará a las 20:30 horas y promete un recorrido fascinante para los amantes de la literatura y quienes deseen profundizar en la figura de Borges.

Los libros de Vaccaro sobre Borges

Entre sus obras más reconocidas se encuentran Borges, vida y literatura; Georgie, 1899-1930. Una vida de Jorge Luis Borges; El señor Borges; Borges, cartas a Gödel; y Borges, textos secretos y falsas atribuciones, publicaciones que conforman una referencia indispensable para el estudio del autor de Ficciones.

La Feria de la Palabra

Durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, Concepción del Uruguay será sede de la 5ª Feria de la Palabra, organizada por la Municipalidad bajo el lema “Laberinto. Memoria. Espejo”. El encuentro reunirá a universidades, escritores, editoriales, librerías y referentes del ámbito cultural, consolidándose como una de las principales citas literarias de la región.

Con Carlos Skliar en la apertura y la participación de Alejandro Vaccaro, Miguel Ángel Federik, Belén Zavallo y otros invitados, la feria contará con actividades en la carpa de Plaza Ramírez y stands de expositores. El cierre será el domingo 12 de octubre a las 20, con un espectáculo de Raly Barrionuevo frente al Centro Cívico.