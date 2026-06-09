Nogoyá.– El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó formalmente un financiamiento de 280 millones de dólares bajo la modalidad de Obras Múltiples destinado de manera directa a la provincia de Entre Ríos, donde Nogoyá obtiene una noticia que genera buenas expectativas.

“Los recursos de este crédito internacional se aplicarán a la mejora estructural de rutas provinciales y accesos urbanos estratégicos, buscando contribuir de manera directa al desarrollo productivo local, el fortalecimiento del comercio y la conectividad regional”, explicaron desde el Gobierno Provincial.

El proyecto prevé financiar la obra de circunvalación que desviará el tránsito pesado de la ciudad por una nueva ruta de 11 kilómetros de extensión.

Esta importante operación crediticia se enmarca dentro del programa regional denominado Conexión Sur del Grupo BID, una iniciativa de alcance continental diseñada específicamente para optimizar la conectividad, potenciar la competitividad de las economías locales y promover un crecimiento sustentable mediante el fortalecimiento de sus corredores logísticos subnacionales.

Plazos de desembolso y de obra

Respecto de este tema, el Ministro de Planeamiento e Infraestructura Hernán Jacob, al ser consultado por Paralelo32 con respecto a plazos administrativos y finalmente de obra, explicó a este medio que esta instancia “es la aprobación de la muestra de proyectos que se presentó al BID y con esa aprobación el directorio del banco autoriza el préstamo para que la provincia realice el trámite ante el Ministerio de Economía de la Nación, donde debe justificar que el mismo no afecta el porcentaje máximo de recursos afectables para el pago de la amortización del préstamo mientras dure.

Luego de este procedimiento se autoriza el llamado a licitación, lo que podría suceder en el mes de septiembre, luego se deberá esperar el plazo de adjudicación que serán tres meses más aproximadamente. Es decir que, en caso de prosperar todo el trámite del proyecto, se estarían viendo los primeros trabajos luego del primer trimestre de 2027.

¿Quién la inaugurará?

Por cierto, tratándose de una obra de esta envergadura, donde se debe expropiar tierras, labor que demandará tiempo, y luego construir una circunvalación de doble vía de once kilómetros de extensión con numerosas obras de arte, llevará algunos años, quizás tantos que no la pueda inaugurar el intendente Schneider, que tanto bregó por ella, ni el gobernador Frigerio que asumió su realización, lo que es doblemente meritorio porque demuestra un pensamiento estratégico de largo plazo y no condicionado por la inmediatez que suele demandar el marketing político.