El titular de Grupo Mercado, Jorge Majluff, analizó el escenario político y social de cara a los próximos años y señaló que el respaldo al presidente Javier Milei se mantiene principalmente por expectativas a futuro más que por la situación económica actual. Al mismo tiempo, consideró que la gestión del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio deberá mostrar obras concretas para consolidar su capital político.

El consultor presentó un informe sobre el estado de la opinión pública en Entre Ríos y a nivel nacional durante una entrevista en el programa radial Debate Abierto. Según explicó, el panorama general no ha cambiado demasiado desde fines de 2025, aunque detectó un cambio sutil en el humor social: una creciente impaciencia ante una recuperación económica que aún no se refleja en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos.

El respaldo a Milei y la “economía del auto sin nafta”

De acuerdo con el análisis de Majluff, el presidente conserva en Entre Ríos una imagen positiva superior al 50%. Sin embargo, aclaró que ese respaldo está “anclado en la expectativa” y en la comparación con gestiones anteriores, más que en la evaluación del presente económico.

“Cuando preguntás por el hoy, todas las variables dan mal; el 80% dice que está igual o peor económicamente”, señaló el analista.

Para describir el escenario actual, utilizó una metáfora gráfica: comparó el control de la inflación con “tener un auto muy lindo en la casa, pero sin un litro de nafta”.

En ese sentido, advirtió que si hacia las elecciones de octubre de 2027 no hay mayor circulación de dinero y mejoras visibles en la economía cotidiana, la competitividad electoral del oficialismo nacional podría verse comprometida.

Majluff también observó que el estilo confrontativo del presidente en el Congreso no genera el mismo nivel de respaldo que su figura política, y que incluso parte de su base electoral cuestionó el tono de su último discurso.

Frigerio y la necesidad de “obras de cemento”

En el plano provincial, el analista ubicó la imagen positiva del gobernador Rogelio Frigerio en torno al 55%. Según explicó, el mandatario logró sostener un nivel de apoyo relativamente estable gracias a su perfil dialoguista y a la ausencia de escándalos de corrupción en su gestión.

No obstante, remarcó que el principal desafío para este año será mostrar resultados concretos. “Este tiene que ser un año de cemento, asfalto y rutas”, sostuvo.

Para Majluff, la gestión provincial necesita materializar obras de infraestructura que permitan consolidar la expectativa generada durante el primer tramo de gobierno y evitar que el apoyo ciudadano se diluya.

Respecto de la relación entre la provincia y la Nación, el consultor consideró que el vínculo estrecho con el Ejecutivo nacional responde a la lógica del sistema federal argentino, al que definió como “pseudo federal”.

En ese sentido, recordó la experiencia del exgobernador Sergio Montiel, quien enfrentó al gobierno nacional durante su mandato y sufrió consecuencias económicas y políticas. Según Majluff, los gobernadores dependen en gran medida de las decisiones del presidente de turno para acceder a recursos.

Un escenario abierto y la posible aparición de outsiders

Finalmente, al analizar la situación de la oposición, el consultor señaló que el peronismo enfrenta dificultades para construir una representación clara y un discurso que trascienda el peso político de la provincia de Buenos Aires.

Ante ese escenario, no descartó que en los próximos años puedan surgir figuras externas a la política tradicional.

Según explicó, el descontento social y la falta de respuestas en áreas clave como la economía, la salud o la educación podrían abrir espacio para la aparición de “outsiders” o referentes de la sociedad civil que logren canalizar el malestar ciudadano.