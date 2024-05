En un reciente diálogo con el programa "A Quien Corresponda" de Radio Plaza, el ex senador nacional y actual delegado en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Héctor Maya, expresó su opinión sobre el respaldo del senador nacional Edgardo Kueider al dictamen de la Ley Bases. Maya manifestó su preocupación y sorpresa ante la decisión de Kueider, destacando la complejidad y gravedad de la situación.

Habilitación del dictamen y próximos pasos

Maya explicó que la votación reciente permitió habilitar un dictamen, lo cual es solo el primer paso en el proceso legislativo. "Habrá que ver cómo termina todo, porque lo que se hizo fue habilitar un dictamen", señaló, aclarando su postura personal: "Yo en principio, no me hubiera apartado del bloque justicialista, salvo una cuestión muy extrema que acá no visualizo". Según Maya, ahora falta conseguir los 37 votos necesarios para el tratamiento en general de la ley dentro de una semana, ya que la aprobación requiere de un esfuerzo significativo. "Ayer se consiguieron 28 votos con mucho esfuerzo para lograr el dictamen y habilitar que dentro de 7 días vaya al recinto para su tratamiento la ley, y ahora tienen que conseguir los 37 votos para aprobar la ley porque si se rechaza no puede ser tratada nuevamente por un año", explicó.

Críticas y comparaciones

El ex senador comparó la situación actual con su propia experiencia al enfrentar la ley laboral, donde adelantó su voto negativo y se apartó del bloque. "Hay cuestiones que van más allá de cualquier negociación o de cualquier situación y creo que ésta es una de esas, porque lo que trata el Régimen de Grandes Inversiones, el RIGI, es insuperable, creo que no hay manera de votar eso", afirmó Maya. También expresó su deseo de escuchar directamente a Kueider para entender las razones detrás de su voto: "Hablé con él en algunas oportunidades... lo vi muy crítico, ayer quedé un poco sorprendido pero tampoco puedo decir nada hasta no encontrarlo y preguntarle porqué votó así".

Impacto en Salto Grande y Entre Ríos

Maya mencionó los esfuerzos de Kueider por asegurar la libre disponibilidad de la energía producida por Salto Grande para Entre Ríos, lo cual representaría un ingreso significativo para la provincia. "Kueider viene trabajando en que se disponga la libre disponibilidad la energía que produce Salto Grande para ser utilizada por Entre Ríos y esto significa un monto de 10 o 12 millones de dólares para la provincia", señaló. Sin embargo, cuestionó si este tema era suficiente para justificar el apoyo al dictamen.

Contexto y consecuencias

El delegado en la CTM de Salto Grande destacó la importancia de entender el contexto completo y las negociaciones detrás de la votación. "El voto de dos o tres senadores fue lo que definió a último momento la cuestión", indicó Maya, subrayando la complejidad de las negociaciones y la sensibilidad del clima político. También consideró que la aprobación de la ley sería un desafío significativo, dada la necesidad de conseguir más votos en un contexto de intensas negociaciones. "Me imagino que el Senado debe ser un infierno de negociaciones", concluyó.