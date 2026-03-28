El tema de alquiler afecta a muchas personas, no solo a comerciantes, quienes manifiestan “su preocupación ante la creciente distorsión registrada en el mercado de alquileres comerciales de la ciudad, situación que está generando un impacto directo sobre la sustentabilidad del entramado productivo y comercial local”.

. En una entrevista emitida en el programa Crespo en Vivo por FM Boing 93.7 y por streaming de Paralelo32, la dirigente gremial Claudia Schira, de Agmer Crespo, comentó que el salario “quedó ‘re desactualizado’, vamos a hablar de cifras, un docente que se inicia después de haber estudiado una carrera de cuatro años como mínimo, está en un salario mínimo de 621 mil pesos, cuando la canasta básica es mucho más”.

Sobre la situación de alquileres, dijo que “hay muchos compañeros y compañeras docentes que están alquilando con la libertad de aumentar los alquileres porque ya no hay control. En Crespo por ejemplo, los alquileres están altos con respecto a los salarios que se cobran, entonces eso todo va en detrimento de nuestra condición. Cuando uno está trabajando con niños y niñas, como docente tiene que tener cierta tranquilidad, tranquilidad de que va a llegar a la casa y va a tener lo mínimo también para sus propios hijos. Hay compañeros y compañeras que están sacando créditos para poder sostenerse en la vivienda donde viven y otros ya se han mudado a vivir con los padres. Es una situación lamentable porque uno quiere lograr un proyecto de vida y sostenerlo en el tiempo con el trabajo que ha elegido”. En esa situación, Schira comentó que se empieza a ver cada vez más “horas vacantes o que no se ocupan, cuando se tiene una retribución baja y se hace muy difícil, la gente empieza a buscar otra salida por fuera de las aulas”.

Dio el ejemplo de una docente que fue alumna suya. Ahora trabaja en una escuela de campo, “pero los fines de semana ayuda en una tienda, vende productos Essen, trabaja en la venta de otro artículo por catálogo. Tiene cinco actividades extra y alumnos particulares. Entonces dije ‘wow, uno estudia para tener cinco trabajos después’. Es algo lamentable”.