El reciente informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) ha puesto de manifiesto una preocupante realidad para la provincia de Entre Ríos: un ajuste del 11,2% en la Coparticipación Nacional, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) correspondientes al mes de enero de 2024. Este ajuste, traducido en cifras, representó una disminución de 11.700 millones de pesos en términos reales en tan solo un mes.

Este dato no solo es alarmante por sí mismo, sino que adquiere una relevancia aún mayor al considerar su impacto en el contexto provincial. Según el Cedma, este ajuste supone no solo una merma significativa en los ingresos de Entre Ríos, sino que también compromete el cumplimiento de leyes especiales, compensaciones y transferencias no automáticas destinadas a la provincia.

En palabras del Cedma, este "torniquete fiscal" no solo estrangula las finanzas provinciales, sino que también erosiona la capacidad de las autoridades locales para cumplir con sus compromisos, especialmente en áreas sensibles como la educación, donde el ajuste representa el 50% del fondo de incentivo docente correspondiente a Entre Ríos.

Ante esta situación, los gobernadores de las provincias argentinas buscan consensuar medidas que mitiguen el impacto de estos ajustes, incluyendo una mayor participación en la distribución de fondos recaudados por impuestos nacionales y una descentralización en la administración de los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Sin embargo, la política fiscal del gobierno nacional, encabezado por el Presidente Milei, parece estar cerrando el círculo en torno a las aspiraciones provinciales, utilizando el ahogo fiscal como principal herramienta de cambio.

Por otro lado, el panorama económico de Entre Ríos no es alentador. Según el informe fiscal de 2023 de la Contaduría de la Provincia, se ha registrado una caída en la recaudación provincial ajustada por inflación, lo que agrava aún más la situación financiera.

Además, las paritarias provinciales enfrentan un escenario desafiante, con aumentos salariales que no logran compensar el crecimiento de los precios, erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores.

En este contexto, las decisiones del gobierno provincial, como atar las paritarias salariales a la recaudación provincial, podrían agravar la situación, especialmente cuando se prometen reducciones de impuestos que no se materializan.