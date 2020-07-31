El esperado regreso de Genesis en su versión como trío, con una gira llamada “The Last Domino”, por el Reino Unido, prevista en un primer momento para noviembre y diciembre se postergó para abril del año próximo, debido a la pandemia de coronavirus.

Así lo confirmó el grupo integrado por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, a través de sus redes sociales, en donde publicó el detalle de los 19 conciertos que dará a lo largo de ese mes en unas 9 ciudades de Inglaterra, Irlanda y Escocia.

En tal sentido, el tour se iniciará con dos fechas en Glasgow, continuará con tres jornadas en Birmingham y luego seguirá en Newcastle y Manchester, con dos shows en cada uno de ellas.

Acto seguido, será el turno de Dublin, por dos noches; y un concierto en Belfast; para finalizar con dos recitales en Leeds, tres en Liverpool y otros tantos en Londres.

La reunión de la formación más exitosa del legendario grupo se confirmó a principio de marzo con un video que con la música de fondo del hit “Invisible Touch”, de 1986, anunciaba las ciudades y fechas en donde actuaría.