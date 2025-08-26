El Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, registró en su medición julio-agosto 2025 una nueva baja en el ánimo de los productores agropecuarios. El índice descendió de 130 a 127 puntos respecto de mayo, lo que representa un retroceso del 1,5%, y acumula una caída del 15% en lo que va del año, en comparación con el pico de noviembre de 2024 (149 puntos).

Confianza positiva, inversión en rojo

Aunque la confianza general se mantiene en terreno positivo, el informe advierte un dato crítico: las expectativas de inversión en activos fijos se desplomaron de 112 en noviembre 2024 a apenas 66 en julio 2025, una caída del 59% en ocho meses.

“Dos de cada tres productores (67%) consideran que no es un buen momento para invertir en maquinaria, instalaciones o ganadería. Es un freno evidente en las decisiones de largo plazo”, señaló Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral.

Manejo de stocks y retenciones

El estudio revela que un 76% de los productores mantiene granos sin vender, principalmente soja y maíz. De ese grupo, un 30% conserva más de la mitad sin precio fijado. La mayoría (84%) planea usar esa mercadería para pagar alquileres y financiar la próxima campaña, mientras que un 29% espera una mejora en los precios internacionales.

El anuncio del presidente Javier Milei sobre la baja permanente de retenciones a granos y carne vacuna generó un efecto positivo en el ánimo del sector, pero no alcanzó para revertir la prudencia en materia de inversión.

Elecciones y clima económico

El relevamiento indica que las elecciones legislativas de octubre son un factor determinante en las decisiones del agro. La continuidad del plan económico y de las reformas estructurales del Gobierno genera incertidumbre, lo que lleva a muchos productores a postergar inversiones hasta conocer el resultado electoral.

Planes de siembra: más maíz temprano, menos soja

El 44% de los productores manifestó que modificará su esquema de siembra para la campaña 2025/26. La tendencia muestra un aumento del maíz temprano (28,4%) en detrimento de la soja de primera (28,1%). También se proyectan áreas para trigo/soja de segunda (14,7%), trigo (10%), maíz tardío (7,9%), girasol (6,4%) y otros cultivos (2,9%).

“El cambio refleja tanto un análisis de rentabilidad relativa como el aprovechamiento de condiciones climáticas favorables para el maíz temprano”, explicó Steiger.

Baja adopción tecnológica

Otro dato relevante es la escasa adopción de tecnologías digitales: solo un 25% de los productores las utiliza. Entre quienes no lo hacen, un 75% aseguró que la principal barrera no es el costo, sino la falta de conocimiento sobre el valor agregado de estas herramientas.

“Hay una gran oportunidad para acelerar la digitalización del agro, pero se requiere mayor capacitación y difusión”, apuntó Steiger.

Mirada a futuro

A pesar del freno en las inversiones, la confianza de largo plazo se mantiene en números positivos: un 66% de los productores espera mejorar su situación financiera en los próximos 12 meses, y un 57% cree que el sector en su conjunto estará mejor en 2026.

“El productor argentino mantiene su confianza en el futuro, pero la falta de inversión en activos fijos es un problema serio. Si no se revierten estas señales, puede comprometerse la competitividad del agro en el mediano plazo”, concluyó Steiger.