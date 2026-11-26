El Aeropuerto de Paraná «General Justo José de Urquiza» será sometido a una remodelación y modernización que demandará una inversión superior al millón de dólares. El proyecto fue presentado por Aeropuertos Argentina y contempla ampliar la sala de embarque, renovar los sanitarios y realizar mejoras en distintos espacios de la terminal.

La intervención incluye la incorporación de 260 metros cuadrados al sector de embarque, que pasará a tener una superficie de 400 metros cuadrados. Con las obras, la terminal alcanzará una superficie total de 3.660 metros cuadrados.

Según se informó, uno de los principales objetivos es duplicar la capacidad actual de la sala de preembarque y mejorar la circulación de pasajeros, especialmente en los sectores destinados a la atención y el procesamiento de quienes utilizan los servicios aéreos.

El proyecto fue diseñado en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Más espacio y servicios para los pasajeros

La renovación de la sala de embarque incluirá nuevo mobiliario, señalética y una mayor cantidad de asientos en las áreas de espera. También se construirá un nuevo núcleo sanitario, con una ampliación específica para personas con movilidad reducida.

Los trabajos abarcarán además la renovación de las fachadas y de los espacios interiores y exteriores de la terminal, con un diseño actualizado y funcional.

La presentación se realizó durante una recorrida por el aeropuerto, encabezada por Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas. También participaron directivos de la compañía, autoridades locales y representantes de la comunidad aeroportuaria.

Ketchibachian sostuvo que la obra apunta a mejorar la conectividad y la experiencia de viaje en la capital entrerriana. «Paraná se merece una mejor infraestructura y hoy lo estamos cumpliendo», afirmó.

Por su parte, Boleas confirmó que la ejecución está prevista para el próximo año. Indicó que la inversión superará el millón de dólares y que las mejoras alcanzarán el área de embarque, la sala de preembarque y los sanitarios.

El funcionario consideró que la intervención permitirá ofrecer mejores condiciones a quienes llegan a Paraná por motivos turísticos o de negocios, y vinculó el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria con la actividad económica provincial.

El movimiento de pasajeros en Paraná

Entre enero y octubre de 2026, el aeropuerto registró 37.927 pasajeros y 505 vuelos. De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, esas cifras representan un incremento del 6% en la cantidad de pasajeros y del 14,77% en los vuelos respecto del mismo período de 2025.

Durante todo el año pasado transitaron por la terminal 42.610 pasajeros, en un total de 534 vuelos.

Actualmente, la conexión regular está a cargo de Aerolíneas Argentinas, con seis frecuencias semanales hacia el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Una inversión dentro del plan nacional de obras

La remodelación del aeropuerto de Paraná forma parte del plan de infraestructura 2027-2031 de Aeropuertos Argentina, que prevé inversiones por 1.500 millones de dólares en las 35 terminales que opera en el país.

Ese programa se enmarca en el acuerdo de extensión de la concesión firmado por la empresa. Según informó la compañía, desde el inicio de la concesión, en 1998, destinó más de 2.800 millones de dólares a obras de infraestructura aeroportuaria. De ese total, más de 1.000 millones correspondieron a inversiones realizadas durante los últimos cinco años.

La modernización de la terminal paranaense busca acompañar el movimiento de pasajeros y mejorar las condiciones operativas de un aeropuerto que constituye una de las principales conexiones aéreas de la provincia.