Crespo.- En septiembre del año pasado, al cierre de la gestión del intendente Darío Schneider, la Municipalidad de Crespo firmó un convenio con la empresa DH-SH SRL de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, para la recolección de aceite vegetal usado entre familias y empresas de la ciudad. La firma se dedica a la logística y gestión de saneamiento industrial, y el aceite vegetal usado es un residuo esencial en sus servicios.

El manejo inadecuado del Aceite Vegetal Usado (AVU) genera contaminación y deterioro ambiental. El acuerdo implica que la empresa santafesina recoja en nuestra ciudad periódicamente el producto de desecho y se firmó en busca de mayor concientización, preservación y el cuidado del ambiente en nuestra comunidad.

Datos

A casi un año del inicio de ese convenio, la subdirectora de Ambiente, licenciada Andreína Schmunck, indicó a Paralelo 32 que “en lo que va del año 2024, en los tres ‘puntos verdes’ instalados para recolectar el AVU se obtuvieron 156 litros, en tanto, la recolección directa de DH-SH particulares con DH-SH SRL (comedores, etc.) 1.615 litros”.

Los tres Puntos Verdes son el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ (España 748), el hall de la sede central de la Municipalidad (25 de Mayo 943), y el Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ (Mendoza 855). En los puntos verdes hay contenedores y los interesados, pueden llevar botellas y envases de cualquier tipo con el contenido del AVU que desechan, durante los horarios de atención al público. Los envases con el contenido de AVU pueden ser de cualquier tipo: vidrio, plástico, etc.

Contaminación con aceite vegetal

– ¿Por qué la necesidad de recolectar y reciclar los aceites vegetales?

-- Al tener diferencias de densidad con el agua y ser más liviano, el aceite vegetal hace una película o capa superior y con pocos litros se puede contaminar mucha superficie de agua. Por eso, la necesidad de gestionarlo en forma diferenciada. Por desconocimiento, la gente a veces arroja aceites usados a las cañerías de desagüe. Pero eso trae problemas al funcionamiento del sistema cloacal, por taponamiento de cañerías o rotura de bombas de estaciones elevadoras que no están diseñadas para impulsar ese tipo de líquidos. Si el aceite llega a las piletas de tratamiento de agua, aumenta la carga orgánica de los efluentes. Entonces el sistema reciclador bacteriano de las piletas se ve más exigido para reciclar. Y al formarse la película sobre la superficie impide el ingreso de oxígeno al agua, perjudicando el proceso de reciclado.

– ¿Cómo está respondiendo la gente a la separación de aceite usado?

-- Creo que hay mejor recepción en las empresas gastronómicas como comedores o rotiserías, que están tratando de gestionar de la mejor forma posible ese residuo. Pero las personas individuales y las familias no están acercando residuos a los puntos verdes, quizás por desconocimiento de la problemática o porque no adquirieron hábitos de reciclado. Antes no había otras formas de gestionar este aceite que tirarlo por el desagüe, o al suelo. Ahora, hay otra solución. Con el aceite recolectado se hace biocombustible, por ejemplo. Se trata de incorporar este residuo como insumo de biocombustibles para reinsertarlo en el proceso productivo.

Contacto

Las firmas, especialmente del rubro gastronómico, que deseen contactar con la empresa de saneamiento, pueden dirigirse al correo electrónico: info@dhsh.com.ar o al teléfono 341 4916424. También con los números de Ambiente de la Municipalidad 495160, internos 160 o 133.