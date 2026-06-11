Crespo- Hoy 26 de mayo, a partir de las 18:00, en el Salón del Colegio Sagrado Corazón, se realizará el 9º Encuentro Interprovincial de Coros de Adultos Mayores “Con corazón y voz” que organiza todos los años el Coro Sueño del Alma dirigido por Carlos Stürtz. En esta oportunidad, la actividad marcará el cierre de la conmemoración de la Semana de Mayo.

El espectáculo estará a cargo de más de 150 coreutas locales, de la ciudad de Santa Fe, Humboldt (Santa Fe) y de Paso de Los Libres (Corrientes).

La apertura, como siempre, estará a cargo del coro anfitrión Sueño del Alma, para dar paso a los variados repertorios de los grupos invitados: el Coro de Adultos Mayores de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, el coro masculino Voces Libres de la ciudad de Paso de los Libres (Corrientes), Coral Remanso de Santa Fe y Coral Merceditas de Humboldt (Santa Fe).

La actuación se extenderá durante aproximadamente dos horas, con muchas sorpresas para compartir con el público y tendrá el tradicional cierre con la participación de todos los coros interpretando el “Himno a la alegría”.

La entrada será voluntaria.