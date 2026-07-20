Nogoyá.– El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que instituye el 6 de marzo de cada año como el Día del Futbolista Nogoyaense, en homenaje a la selección local que el 6 de marzo de 1976, en la ciudad de Federal, conquistó el Campeonato Entrerriano de Ligas y se consagró campeón provincial de fútbol. La iniciativa había sido impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal y anunciada por el intendente Bernardo Schneider al inaugurar el año legislativo, en el marco de los cincuenta años de aquel histórico título.

En aquella apertura de sesiones, Schneider había evocado el hecho con precisión y emoción: "Un día como hoy, un 6 de marzo de 1976, en la ciudad de Federal, hace ya 50 años, se obtenía un histórico triunfo por parte de la selección nogoyaense de fútbol en el Campeonato Entrerriano de Ligas, consiguiendo éstos el título de Campeón Provincial de Fútbol", afirmó, y describió la gesta como "uno de los hitos deportivos más relevantes de la historia local, por su magnitud, por el esfuerzo colectivo que representó y por el profundo impacto social y cultural que generó en la comunidad".

El plantel campeón estuvo conducido por el director técnico Julio Conrado Gianechini y contó con el arquero Daniel Godoy; Agustín "Gaucho" Guía, capitán del equipo; Carlos Gregorio "Zurdo" Correa; Roberto "Tingo" Alasino; Pedro "Toro" Pactat; Luis "Carota" González; José "Palillo" Pusch; Pedro Madariaga; Domingo "Pizón" Tognoli; José Luis "Turco" Sabre; Víctor "Mona" Escudero; Héctor "Toro" Bubillo; Pascual Romero; Mario Catalino Montojo; José "Chiquito" Oroño y José "Iguana" Granados. Completaron el cuerpo técnico Pedro Berón como asistente y Carlos Núñez como masajista y encargado del botiquín.

Con la ordenanza aprobada, la fecha del 6 de marzo quedará inscripta en el calendario nogoyasero como reconocimiento permanente a aquellos futbolistas que, con compromiso, talento y vocación deportiva, llevaron el nombre de la ciudad a lo más alto del fútbol entrerriano hace medio siglo.