La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció la oficialización del Día Nacional del Helado Artesanal, que quedará establecido cada 31 de agosto en la Argentina. La fecha busca rendir homenaje al auténtico Helado Artesanal y a quienes lo elaboran día a día en todo el país.

La elección del día se vincula con el 31 de agosto de 1972, cuando se firmó el acta fundacional de AFADHYA, entidad que hoy representa a miles de heladerías artesanales a lo largo y ancho del territorio nacional.

“Desde hace años, AFADHYA viene impulsando esta celebración y nos da mucho orgullo que nuestros socios y los fanáticos del Helado Artesanal Argentino tengan por fin una fecha para homenajearlo. Esta nueva efeméride es un sueño colectivo que se hace realidad y que marca un antes y un después para la gastronomía local”, expresó el presidente de la asociación, Maximiliano Maccarrone.

El titular de AFADHYA también destacó el valor cultural de la producción heladera nacional: “El Día Nacional del Helado Artesanal es una oportunidad para reivindicar lo nuestro; como el tan preciado dulce de leche, ícono del país, el limón tucumano, el pistacho sanjuanino o los frutos patagónicos. Cada sabor es un puente con nuestras raíces y refleja la identidad argentina”.

Una historia de más de cinco décadas

AFADHYA nació en 1972, cuando un grupo de fabricantes decidió organizarse para defender los intereses del sector y promover la calidad de la producción artesanal. Desde entonces, la asociación ha crecido hasta convertirse en un referente nacional e internacional, impulsando capacitación, innovación y eventos masivos como la Semana del Auténtico Helado Artesanal y La Noche de las Heladerías.

En 2025, además, inaugurará la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, un espacio de formación pensado para profesionales del rubro en toda la región.

El helado, un emblema nacional

Según un estudio de AFADHYA y la consultora D’Alessio Irol, 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal durante todo el año. El 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, comparable con el asado y el vino.

El consumo anual promedio alcanza los 7,3 kilos per cápita, con picos de hasta 10 kilos en temporada alta. Entre los sabores más elegidos figuran chocolate con almendras, dulce de leche granizado, sambayón, frutos rojos, frutilla a la crema y limón.

Con esta nueva efeméride, el helado artesanal se consolida como parte de la identidad cultural y gastronómica de los argentinos, celebrando una tradición que combina historia, innovación y el sabor de lo auténtico.