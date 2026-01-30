Desde la Municipalidad de Crespo se informó que el martes 3 de febrero será feriado provincial en todo el territorio de Entre Ríos, en conmemoración de la Batalla de Caseros, acontecimiento histórico ocurrido en el año 1852. Esta fecha recuerda un hecho clave que consolidó un proyecto de país que comenzó a gestarse en suelo entrerriano y que sentó las bases para una Argentina más organizada, justa y federal.

El feriado se encuentra establecido por la Ley Provincial Nº 7.285, que declara la jornada no laborable en toda la provincia. En este marco, desde el municipio se comunicó que no habrá atención al público en las distintas dependencias municipales.

No obstante, se garantizará la prestación de servicios esenciales. Se dispondrá de guardias permanentes las 24 horas en la mesa de entrada municipal, para atender eventuales urgencias. Ante cualquier necesidad, los vecinos podrán comunicarse al teléfono 4951160.

Recolección de residuos con funcionamiento normal

Desde la Municipalidad de Crespo también se aclaró que el servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen funcionará con total normalidad. La tarea comenzará a las 6:00 y se realizará respetando la separación entre residuos orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios, con el objetivo de mantener limpia y ordenada la ciudad, tal como caracteriza a la comunidad crespense.

Las tareas se llevarán adelante conforme al circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’, respetando la división por zonas: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea divisoria está comprendida por las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía, las cuales se encuentran incluidas dentro del cronograma de la Zona ‘A’.

Durante todo el año, la recolección se organiza de la siguiente manera: en la Zona ‘A’ se retiran los residuos orgánicos y sanitarios los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los inorgánicos se recolectan martes, jueves y sábados. En la Zona ‘B’, en tanto, los residuos orgánicos y sanitarios se recogen martes, jueves y sábados, y los inorgánicos los lunes, miércoles y viernes.

Desde el municipio se recordó la importancia de respetar los días y horarios establecidos para cada tipo de residuo, contribuyendo así al cuidado del ambiente y al buen funcionamiento del servicio.