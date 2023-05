Este evento ha generado una gran expectativa en la capital entrerriana por la presencia de jóvenes maestros y por el monto que se ha destinado en premios. El torneo de Ajedrez Copa Ciudad de Paraná se desarrollará el próximo 28 de mayo en la Sala Mayo, lo organiza la Municipalidad, las inscripciones son gratuitas para las categorías libres e infantiles, y habrá 200.000 pesos en premios.

En lo que se refiere a la modalidad de juego, será bajo sistema suizo de 7 rondas a 15 minutos + 5 segundos de incremento por jugador y bajo lo reglamentado por la Federación Internacional de Ajedrez.

Pero en esta oportunidad resalta la presencia de las tres mayores promesas del ajedrez argentino en la actualidad: los Maestros FIDE, Joaquín y Francisco Fiorito; y Faustino Oro, quien además ostenta el N.º 1 del mundo Sub-10.

Joaquín y Francisco Fiorito son ajedrecistas desde muy chiquitos y hoy, Francisco es Maestro Fide y Joaquín Maestro Internacional con tan solo 12 y 15 años respectivamente. Oriundos de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente son el número 1 y el número 2 del ranking sub 20 (menores de 20 años) de Argentina.

En tanto que el día sábado 27/5, en el horario de 16:00 a 18:00 horas, los tres jóvenes maestros Fide se enfrentarán en partidas simultáneas con 60 personas que previamente se inscriban en el formulario, también disponible en la web de la Municipalidad de Paraná, http://parana.gob.ar/convocatorias.

Inscripciones

Las inscripciones para participar del torneo de Ajedrez Ciudad de Paraná se pueden realizar en http://parana.gob.ar/convocatorias y completar el formulario. Hay cupos limitados.

Categorías y premiación:

Categoría libre (cupo máximo: 100 jugadores)

-1er Puesto: $60.000 + Trofeo

-2do Puesto: $40.000 + Trofeo

-3er Puesto: $25.000 + Trofeo

-4to Puesto: $20.000

-5to Puesto: $15.000

-Mejor jugador de Paraná: $15.000 + Copa Ciudad de Paraná

-Mejor Senior (Supra 50) $5.000

-Mejor Sub 2200: $5.000

-Mejor Sub 1900: $5.000

-Mejor Sub 1600: $5.000

-Mejor Femenino $5.000

Categoría infantil sub-14 (cupo máximo: 50 jugadores):

-1er Puesto: Trofeo

-2do Puesto: Trofeo

-3er Puesto: Trofeo

-Mejor jugador de Paraná: Copa Infantil Ciudad de Paraná

-Mejor Femenino: Trofeo

Antecedentes de los maestros

• MF Joaquín Fiorito: Es campeón argentino sub 14, Medalla de plata Sudamericana sub 12 y Medalla de bronce Panamericana sub 16. En 2022 logró el record histórico de ser el jugador más joven del país, con 15 años, en clasificar a la Final del Campeonato Argentino Absoluto Superior, donde obtuvo su segunda norma de Maestro Internacional. La primera la consiguió en el importante torneo por los 100 años de la FADA, PROAM. Este año alcanzó la tercera y definitiva norma para tener el título de Maestro Internacional, junto con los 2400 puntos de ELO necesarios.

• MF Francisco Fiorito: Es Campeón Argentino sub 12 y sub 14 y Medalla de Oro Panamericana sub 12, donde obtuvo su título de Maestro Fide. Durante la pandemia en 2020, con apenas 9 años, logró el título de Campeón Argentino Blitz Online sub 2000. En 2022, en el Abierto Internacional de Cipolletti, con tan solo 11 años, logró empatar con el jugador N° 1 de la Argentina, el GM Alan Pichot. En el mismo año, en la Final Abierta del Campeonato Superior Absoluto Argentino, empató con el siete veces Campeón Argentino, el GM Diego Flores. En julio del 2022 en el fuerte torneo ITT Gráfica Yael - Ventajedrez— 50 Aniversario Torre Blanca II, logró compartir el segundo puesto con 5 puntos y ½ de los 7 posibles con 12 años.

• Faustino Oro comenzó a jugar on-line Ajedrez durante la Pandemia. A partir de ahí comenzó a demostrar un talento y entendimiento del juego increíble, por los pocos meses que llevaba jugando y su corta edad, en ese momento 6 años. Luego comenzó a tomar clases en el Club Torre Blanca y a entrenar con algunos profesores on-line, pudiendo participar luego en torneos presenciales tanto abiertos como cerrados. Ha sido en la FIDE por ranking publicado como el Número 1° Mundial en Categoría Sub-8 y actualmente el N° 1 del Mundo Sub-10, lográndolo con solo 8 años.

Principales logros:

1) En diciembre de 2021 se consagró Campeón Argentino Sub-8 y en junio de 2022 Campeón Panamericano Sub-10 en Montevideo, Uruguay, lo cual le otorgó su primer título de Candidato a Maestro (CM);

2) Es el Jugador más joven de la historia en alcanzar el ELO FIDE clásico de 2200;

3) Jugó en agosto de 2022 el ITT “Gráfica Yael-Ventajedrez”, siendo el jugador de menor edad en participar en este tipo de torneos en Argentina y Sudamérica. En el ITT “Copa Guillermo Bilbao” disputado en Torre Blanca en marzo de 2023, obtuvo 5 puntos de 9 posibles, quedando en el tercer puesto del podio a un punto de obtener su primera norma de Maestro Internacional;

4) Se ha convertido recientemente en Maestro Fide (FM) en el ITT “Jóvenes Talentos” del Club Villa Martelli, en abril de 2023, llegando en su primera partida a los 2300 de ELO en una Victoria contra un Maestro Internacional, siendo el más joven en la historia en obtener este título por puntos;

5) Es muy talentoso en el ritmo Blitz teniendo actualmente en la plataforma Lichess un ELO de 2710, jugando y venciendo frecuentemente en el Torneo “Titled Tuesday” a GM que se encuentran entre los primeros puestos mundiales. Su sueño es poder llegar a ser GM (Gran Maestro) y formar parte de la Elite Mundial.