El 25 de Mayo los viñedos entrerrianos abrirán sus puertas con música y propuestas gastronómicas
El fin de semana largo del 25 de Mayo comenzará con una propuesta especial para el turismo entrerriano, conjugando actividades culturales, gastronómicas y degustación de vinos. Seis viñedos entrerrianos abren sus puertas en simultáneo, pudiéndose disfrutar de paseos guiados por el monte nativo y zonas de parras, anécdotas del lugar, cocina y en vivo y degustaciones. Será una oportunidad para estimular los sentidos.
La propuesta es de acceso gratuito e incluye un buen maridaje con comidas con identidad regional, y originales prácticas gourmets acompañadas de música en vivo de destacados artistas entrerrianos. Las actividades se desarrollarán a partir de las 16 en seis espacios diferentes en simultáneo.
Programación
Colón – Bodega Vulliez Sermet
Sobre Ruta Nacional 135, Km 8.
Música: Ariel Asselborn guitarra solista y canto.
Degustación de vinos Vulliez Sermet maridados con Picada de los Abuelos y Bruschetta de nuez pecan con escabeche de dorado.
Cocinan: Mario Giménez, Nilda Maillet, Yanina Lopez Yapur, Marcelo Enriquez.
Concepción del Uruguay – Viñedos De Río
Zona del aeródromo.
Música: Facundo Torresan Trío Folclore.
Degustación vinos maridados con Picada Regional Entrerriana.
Cocina; Laura Galeano
Gualeguaychú – Altos del Potrero
En Colonia el Potrero.
Música: Damián Lemes Folclore.
Degustación vinos Altos del Potrero maridados. picada del Gualeguaychú.
Victoria – Finca La Paula
A 6 km de Victoria por la ruta 26 a Nogoyá.
Música: Tati Grandolio.
Degustación vinos Corrales Vier y Cocteleria Regional con Vino Entrerriano.
Bartender: Matias Visconti
Colonia Ensayo – Finca Los Aromitos y chacra La Juana
Camino a La Jaula en el Departamento Diamante.
Música: Tardeagua Duo Folklore.
Degustación de vinos Ará – Simeón maridados con asado con cuero.
Cocina: Chano Lisandro María.
Paraná – Los Teros
Pedro Londero 2732 (por ruta 168 en el acceso norte).
Música: Chamamé Trío.
Degustación vinos Los Teros maridados con Locro Patrio.
Cocina: Ángel Sánchez.
Desarrollo de la actividad
16.00: Apertura de los viñedos.
16.30: Visitas guiadas.
17.30: Degustación de vinos maridados con bocaditos de platos típicos entrerrianos.
18.00: Música en vivo.