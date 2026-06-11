El fin de semana largo del 25 de Mayo comenzará con una propuesta especial para el turismo entrerriano, conjugando actividades culturales, gastronómicas y degustación de vinos. Seis viñedos entrerrianos abren sus puertas en simultáneo, pudiéndose disfrutar de paseos guiados por el monte nativo y zonas de parras, anécdotas del lugar, cocina y en vivo y degustaciones. Será una oportunidad para estimular los sentidos.

La propuesta es de acceso gratuito e incluye un buen maridaje con comidas con identidad regional, y originales prácticas gourmets acompañadas de música en vivo de destacados artistas entrerrianos. Las actividades se desarrollarán a partir de las 16 en seis espacios diferentes en simultáneo.

Programación

Colón – Bodega Vulliez Sermet

Sobre Ruta Nacional 135, Km 8.

Música: Ariel Asselborn guitarra solista y canto.

Degustación de vinos Vulliez Sermet maridados con Picada de los Abuelos y Bruschetta de nuez pecan con escabeche de dorado.

Cocinan: Mario Giménez, Nilda Maillet, Yanina Lopez Yapur, Marcelo Enriquez.

Concepción del Uruguay – Viñedos De Río

Zona del aeródromo.

Música: Facundo Torresan Trío Folclore.

Degustación vinos maridados con Picada Regional Entrerriana.

Cocina; Laura Galeano

Gualeguaychú – Altos del Potrero

En Colonia el Potrero.

Música: Damián Lemes Folclore.

Degustación vinos Altos del Potrero maridados. picada del Gualeguaychú.

Victoria – Finca La Paula

A 6 km de Victoria por la ruta 26 a Nogoyá.

Música: Tati Grandolio.

Degustación vinos Corrales Vier y Cocteleria Regional con Vino Entrerriano.

Bartender: Matias Visconti

Colonia Ensayo – Finca Los Aromitos y chacra La Juana

Camino a La Jaula en el Departamento Diamante.

Música: Tardeagua Duo Folklore.

Degustación de vinos Ará – Simeón maridados con asado con cuero.

Cocina: Chano Lisandro María.

Paraná – Los Teros

Pedro Londero 2732 (por ruta 168 en el acceso norte).

Música: Chamamé Trío.

Degustación vinos Los Teros maridados con Locro Patrio.

Cocina: Ángel Sánchez.

Desarrollo de la actividad

16.00: Apertura de los viñedos.

16.30: Visitas guiadas.

17.30: Degustación de vinos maridados con bocaditos de platos típicos entrerrianos.

18.00: Música en vivo.