Crespo.- El 25 de Mayo no es solo una jornada patria: es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que fuimos y, sobre todo, de lo que aún podemos ser. Así se vivió en Crespo este domingo, en un acto cargado de símbolos, memoria y compromiso, donde la comunidad se reunió para conmemorar la Revolución de Mayo con profundo orgullo y sentido de pertenencia.

En un acto realizado con la presencia de autoridades locales, provinciales, fuerzas vivas y vecinos, el intendente Marcelo Cerutti brindó un discurso que trazó un puente entre la gesta de 1810 y el presente crespense.

“Esto también es revolución”

“La Revolución de Mayo no fue solo un hecho histórico. Fue una decisión colectiva, valiente y fundacional”, expresó Cerutti, y destacó que “ser libres no es simplemente no depender de otro. Ser libres es tener la posibilidad, y el compromiso, de construir nuestros destinos”.

En esa línea, el mandatario convocó a renovar diariamente los valores patrios a través del trabajo, la educación y el respeto: “Decía Manuel Belgrano: ‘Sin educación, no hay patria’ y nosotros lo creemos profundamente. Por eso acompañamos a nuestras escuelas, impulsamos nuevas carreras, apoyamos la formación en oficios y abrimos las puertas al conocimiento. Porque educar es sembrar autonomía, libertad y soberanía”.

Cerutti también resaltó el rol del trabajo como pilar del desarrollo: “Apostamos a nuestros productores agropecuarios, a nuestro Parque Industrial, a los emprendedores, a los proyectos que nacen con ganas y empuje. Porque sabemos que una ciudad que produce, crece”.

Una comunidad que avanza

El intendente definió a Crespo como una ciudad que “se construye todos los días con ese mismo espíritu que impulsó a los patriotas del Cabildo Abierto. Esto también es revolución. Una revolución cotidiana, pero transformadora”.

Y ejemplificó ese espíritu en acciones diarias: “En un vecino que corta el pasto de la vereda, en una docente que da más de lo que se le pide, en un emprendedor que apuesta al futuro, en una familia que elige quedarse en el campo y crecer acá, en nuestro ejido”.

En el cierre de sus palabras, Cerutti llamó a no perder de vista los desafíos pendientes: “Hoy, a más de 200 años de aquel Cabildo abierto, venimos a renovar el compromiso con esa patria que soñaron nuestros próceres, pero esa patria empieza acá, en nuestra ciudad. #Crespolindo no es solo un lema: es una declaración de orgullo y de pertenencia. Sigamos construyendo juntos, eligiendo nuestra autonomía, el respeto y el trabajo como camino”.

El acto oficial

El acto tuvo lugar con la participación de autoridades municipales y provinciales, concejales, representantes del Juzgado de Paz, fuerzas policiales y militares, bomberos voluntarios, ex combatientes, instituciones educativas, deportivas, religiosas y culturales de la ciudad.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, mientras que las invocaciones religiosas estuvieron a cargo del Padre Rubén Schmidt, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, y el Pastor Emanuel Plem, de la Iglesia Evangélica Bautista.