Nogoyá.– Con el propósito de brindar herramientas concretas de contención, orientación y asistencia administrativa a los consumidores locales que atraviesan dificultades financieras, ingresó para su análisis en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a crear el "Programa Municipal de Prevención, Asistencia y Saneamiento del Sobreendeudamiento Familiar".

La iniciativa propone designar a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) como autoridad de aplicación, potenciando sus funciones institucionales en el marco de la Ordenanza N.º 1.039. De este modo, el organismo municipal ofrecerá asesoramiento gratuito en la revisión de documentación contractual, liquidaciones y contratos de préstamo, facilitando además la evaluación de alternativas viables de refinanciación y la promoción de audiencias conciliatorias con los acreedores sin costos para los vecinos. Asimismo, la propuesta contempla la creación de un registro estadístico local de carácter anonimizado y el diseño de un plan de educación financiera ciudadana enfocado en la prevención de riesgos crediticios.

Radiografía del crédito y la mora local

La presentación del proyecto legislativo coincide con la difusión de los datos oficiales relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los cuales retratan el comportamiento del sistema crediticio y el nivel de endeudamiento en el departamento Nogoyá.

De acuerdo con las métricas del organismo nacional, la deuda total acumulada en el distrito asciende a $71.845,16 millones, lo que representa el 2,99% de incidencia sobre el total de la provincia de Entre Ríos. Del volumen total de obligaciones, el monto comprometido en mora alcanza los $7,635,56 millones, equivalente al 2,39% de la morosidad provincial.

En lo refiere al comportamiento de los tomadores de crédito, el relevamiento contabiliza 13.677 deudores únicos en todo el departamento. De ese total, 2.599 personas físicas o jurídicas registran irregularidades en sus pagos, fijando la tasa de morosidad local en un 19%, un guarismo que se posiciona 3,96 puntos porcentuales por debajo del indicador general registrado en el territorio entrerriano. En tanto, la tasa de mora medido sobre montos se ubica en el 10,63%, ubicando al distrito 2,68 puntos porcentuales por debajo de la media provincial.