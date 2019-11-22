Crespo.- El sábado 30 de noviembre, en el Salón del Colegio Sagrado Corazón, se realizará el ‘18vo Encuentro Nacional de Coros ‘Por qué cantamos’. La actividad comenzará a las 21:00 horas, será abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita.

Estarán presentes los grupos locales: Coro Municipal del Centenario, dirigido por Eduardo Retamar y el Coro ‘Sueño del Alma’, a cargo de Carlos Stürtz. De la capital provincial estarán presentes el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, que dirige Jesús Galiussi y el Coro ‘Mixturas Ensamble’, con Juan Barbero como conductor.

También participarán el Ensamble vocal ‘Son Mayor’ de Santa Fe, que cuenta con la dirección de Abel Schaller y el Coral ‘Sol del Carmen’ de la ciudad de Nogoyá, que tiene como directora a Patricia Farías.