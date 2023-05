El área de Salud de la Municipalidad de Crespo presentó un programa destinado a personas interesadas en dejar de fumar. Tendrá la modalidad de taller con una duración de cinco días

Al respecto, el Dr Marcelo Cerutti, y la Lic Sonia Goette, indicaron a Paralelo 32 que se trata de un programa interdisciplinario con modalidad de taller. Comenzará el lunes 15 de mayo y se dictará en el Punto Saludable

Cerutti destacó el modo interdisciplinario del programa que cuenta con la participación de un médico clínico, un enfermero, un kinesiólogo, un profesor de educación física, un psicólogo, y una nutricionista. Resaltó que el hecho de dejar de fumar tiene un impacto en lo personal, en lo económico, «pero en lo emocional es donde uno tiene que lograr la contención, por eso también funcionan éstos cursos que tienen una modalidad de taller grupal».

Los interesados se podrán inscribirse al 3434-678470 o en la página web de la Municipalidad. El taller será a partir del lunes 15 de mayo por cinco días de 20:00 a 22:00 en el Punto Saludable.

Los profesionales aclararon que quien no se pueda inscribir ahora podrá hacerlo en la siguiente oportunidad ya que el curso se repetirá. «La idea es hacer una preinscripción, y en el próximo llamado se van a poder sumar otros quince. La idea de esto es poder darle continuidad. No podemos decir si va a ser semanal o quincenal, vamos a ver cómo se van presentando y ojalá que mucha gente se inscriba porque el tabaquismo tiene un impacto muy grande en el marco de las enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, hipertensión, ACV, infartos», comentó Goette.