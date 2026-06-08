El jueves 17 de diciembre, la Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria “Mariano Moreno”, realizó de manera presencial el Acto de Colación 2020 de la 9° Promoción de Bachiller con Orientación en Economía y Administración; donde recibieron sus títulos doce alumnos.

Luego del saludo y apretura del acto de colación, se dio lugar al ingreso de los egresados y las banderas de ceremonia. Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos; para dar continuidad al programa con el discurso docente y la entrega de diplomas en la que se fueron alternando los profes y directivos.

Se dieron lectura a las salutaciones de diversas comunidades educativas, entrega de reconocimientos y distinciones, para que luego compartan unas palabras en representación de los alumnos, Leo Castaño y Rocío Rodríguez. Luego de un breve video preparado por los egresados, se dio el cierre con las palabras de despedida de la directora.

Finalizado el acto, la Directora, profesora Patricia Popp, en dialogo con Paralelo 32 evaluó el momento vivido y la proyección hacia el 2021, expresando que “estamos felices, nuestros egresados tuvieron su acto de colación que es lo que anhelábamos en este año tan especial y particular para todos”, y siguió diciendo que “Estamos muy contentos porque a pesar del protocolo del CGE que se tuvo todo en cuenta, pudieron compartir entre ellos, con sus familias y con sus profes”.

Agregó que “los días que pasaron de clases presenciales, estaban felices porque estaban juntos en la escuela, tratando de sacar todas las materias y poder aprender lo que no pudieron en la virtualidad”.

Sobre sus palabras finales y sus sentidos consejos que dirigió a los chicos dijo que “A ellos, la mayoría los conozco desde que ingresaron a primer año. Pienso en ellos y en lo que les puede servir para sus vidas”, y añadió que “Son palabras que salen del corazón y son parte de mi experiencia como docente y de la vida”.

Sobre la proyección académica hacia el 2021 expresó que “Esperemos que sea mejor que este en todo sentido. La inscripción está abierta, ya hay varios chicos ingresantes inscriptos en el link que está disponible”.